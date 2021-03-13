Катунь24: Алтайские баскетболисты возглавили турнирную таблицу второго этапа Суперлиги-2

Алтайские баскетболисты возглавили турнирную таблицу второго этапа Суперлиги-212 марта 2021, 14:10

Второй этап чемпионата России мужской баскетбольной Суперлиги-2 начался в Тамбове.

Фото: «Алтайский спорт»

До конца недели 5 сильнейших команд проведут между собой по одному матчу и определят окончательное положение перед плей-офф. Баскетболисты «Барнаула» одержали разгромную победу над командой «Динамо-МГТУ» из Майкопа — 92:61. Это позволило алтайской команде занять первое место в турнирной таблице.

Как отмечает «Алтайский спорт», все 12 игроков «Барнаула», заявленных на матч против «Динамо-МГТУ», вышли на площадку, и каждый из них отметился набранными очками. Самыми результативными стали Дмитрий Злобин (14 очков, пять подборов и три перехвата), Артем Лимонов (14 очков) и Алексей Чиликин (13 очков).

Сегодня, 12 марта, барнаульская команда сыграет с «Чебоксарскими Ястребами».

Катунь24