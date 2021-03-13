Катунь24: Автомобилистам раскошелиться: какие автомобили попали под налог на роскошь в 2021 году?

Автомобилистам раскошелиться: какие автомобили попали под налог на роскошь в 2021 году?12 марта 2021, 12:29

Минпромторг России обновил перечень автомобилей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.

Фото: pixabay.com

С марта 2021 года в этот список официально включены массовые модели Skoda Kodiaq, Subaru Outback и KIA Mohave.

Общее количество моделей машин за год выросло до 1387 моделей – все они, согласно официальной цене, стоят дороже 3 млн рублей.

Так, по информации портала «Автоновости дня», налогом на роскошь с 2021 года облагаются модели Skoda Kodiaq (в комплектациях SportLine/Laurin&Klement/Scout), Toyota Fortuner (2.8 Elegance), KIA K900, KIA Mohave, KIA Stinger GT, Volkswagen Amarok (3.0 TDI), Volkswagen Multivan, Peugeot Traveller (Business VIP) и Citroen SpaceTourer (Business Lounge).

Катунь24