Катунь24: Артисты Алтайского музыкального театра представили мюзикл «Капитанская дочка» в Москве

Артисты Алтайского музыкального театра представили мюзикл «Капитанская дочка» в Москве11 марта 2021, 18:51

Вчера, 10 марта, на сцене Российского академического молодёжного театра в Москве состоялся показ мюзикла «Капитанская дочка».

Embedded video for Артисты Алтайского музыкального театра представили мюзикл «Капитанская дочка» в Москве

Напомним, Алтайский музыкальный театр впервые стал номинантом российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Мюзикл «Капитанская дочка» отмечен сразу в 10 номинациях: оперетта–мюзикл/спектакль, работа дирижера, режиссера, женская, мужская роль, лучшая роль второго плана (2 человека), работа композитора, художника и художника по костюмам. Результаты фестиваля станут известны в апреле.

Катунь24