ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Артисты Алтайского музыкального театра представили мюзикл «Капитанская дочка» в Москве

Мар 12, 2021
ГОРНЯК22 12.03.2021

Артисты Алтайского музыкального театра представили мюзикл «Капитанская дочка» в Москве11 марта 2021, 18:51

Вчера, 10 марта, на сцене Российского академического молодёжного театра в Москве состоялся показ мюзикла «Капитанская дочка».

Напомним, Алтайский музыкальный театр впервые стал номинантом российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Мюзикл «Капитанская дочка» отмечен сразу в 10 номинациях: оперетта–мюзикл/спектакль, работа дирижера, режиссера, женская, мужская роль, лучшая роль второго плана (2 человека), работа композитора, художника и художника по костюмам. Результаты фестиваля станут известны в апреле.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае за сутки 121 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Мар 12, 2021
Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае определили, как будут развивать туризм до 2035 года

Мар 12, 2021
Алтайский край

Горняк22: Пьяный барнаулец попытался угнать маршрутный автобус

Мар 12, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: В Алтайском крае за сутки 121 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Мар 12, 2021
Общество

Горняк22: Стало известно, какое место занимает Виктор Томенко среди «губернаторов-героев соцсетей»

Мар 12, 2021
Общество

Горняк22: Михаил Мишустин доложил Владимиру Путину об итогах поездки на Алтай

Мар 12, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае за сутки 121 человек заболели ковидом, 12 пациентов умерли

Мар 12, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar