Катунь24: Алтайский завод запустил в серийное производство несколько новых моделей шин для тракторов

Алтайский завод запустил в серийное производство несколько новых моделей шин для тракторов09 марта 2021, 15:08

Предприятие «Нортек» представило первую партию новых моделей шин.

Фото: официальный сайт Алтайского края

Сельскохозяйственная шина 270/95R48 на испытаниях показала высокие характеристики качества — в среднем на стендах она проходила более 5000 километров. Эта шина рекомендована для эксплуатации на орудиях для обработки междурядий.

Крупногабаритная шина 650/70R38 сельскохозяйственного назначения также поступит в продажу в первой половине этого года. 38-дюймовая шина с унифицированной конструкцией отлично подходит для большинства марок сельскохозяйственных тракторов.

Кроме того, в начале года предприятие выпустило на рынок шину 9,5R42. Модель, которая в среднем на испытаниях проходила 4500 километров, может широко использоваться в сельском хозяйстве при обработке междурядий, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Производство новых моделей шин стало возможным в том числе благодаря модернизации производственных мощностей, которую проводят на комбинате. Так, в декабре 2020 года успешно завершили работы по установке станка для сборки покрышек грузовых автомобилей СПД 3 для первой стадии сборки 425-й покрышки, токарных станков и запустили третий по счету червячно-валковый агрегат для выпуска протекторных лент.

Катунь24