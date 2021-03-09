Катунь24: Алтайские инваспортсмены стали чемпионами России по пауэрлифтингу

Алтайские инваспортсмены стали чемпионами России по пауэрлифтингу08 марта 2021, 09:42

Петр Филатов из Новоалтайска и Тамара Подпальная из Барнаула стали чемпионами России в своих весовых категориях на чемпионате по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опороно-двигательного аппарата, который проходит в Екатеринбурге.

Фото: «Алтайский спорт»

Как сообщает «Алтайский спорт», Петр Филатов выиграл соревнования в весовой категории до 107 килограммов. Первое место ему принес жим штанги весом 201 килограмм. Тамара Подпальная из барнаульского клуба «Патриот» завоевала уже 23-й чемпионский титул в своей карьере. Она выступила в весовой категории до 55 килограммов.

Достойные результаты продемонстрировали и другие алтайские спортсмены. Сергей Пряхин с результатом 140 килограммов занял шестое место в весовой категории до 80 килограммов, а Александр Аксенов, взяв вес 125 килограммов, стал седьмым в весовой категории до 72 килограммов. Седьмое место в весовой категории до 88 килограммов занял бийчанин Дмитрий Черемисин.

По словам главного тренера паралимпийской сборной России Дмитрия Красильникова, Петр Филатов и Тамара Подпальная практически обеспечили себе участие в Паралимпийских играх в Токио. Последний отборочный старт паралимпийцев состоится в мае на Кубке мира в Грузии.

Катунь24