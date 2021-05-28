Катунь24: «Детская жестокость, от которой холодеет в душе»: уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае прокомментировала инцидент с издевательствами над школьницей

23 мая 2021 года в Барнауле компания из трёх детей, самой старшей из которых всего 14 лет, избила 11-летнюю девочку в заброшенном здании в Октябрьском районе. Свои издевательства они сняли на видео и отправили матери пострадавшей.

Фото: instagram.com/ombudsmen_deti22

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева сообщила на своей странице в Instagram, что она встретилась с мамой пострадавшей девочки. По её словам, ребёнку оказывается медицинская помощь и психологическая поддержка.

Также Казанцева призвала руководителей СМИ исключить возможность появления видеозаписи с издевательствами над девочкой.

Тем, кто хочет помочь ребёнку, омбудсмен предлагает сделать целевое пожертвование в Алтайское отделение Российского детского фонда с пометкой «помощь рядом».

Катунь24