Катунь24: «Сбербанк» объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам

На это раз они снижаются до 5,55 процентов годовых.

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Как сообщает сайт «Прайм» со ссылкой на пресс-службу банка, 25 мая 2021 года «Сбербанк» снижает годовую ставку по кредитам до 5,55%. Сокращенная ставка действует на покупку квартир в новостройках. Чтобы оформить сделку, необходимо внести от 20 процентов первоначального взноса и зарегистрировать сделку в электронном виде. Минимальная базовая ставка по льготной ипотеке остается на уровне 6,05%.

«Больше 90% ипотеки с господдержкой оформляется именно с использованием электронной регистрации сделки. Мы решили в очередной раз улучшить условия по продукту, снизив ставку еще ниже — до 5,55%. Мы видим спрос граждан на покупку жилья на льготных условиях. По программе «Господдержка 2020» банк выдал почти 255 тысяч кредитов на сумму 684 миллиардов рублей. Поэтому с уверенностью можно сказать, что программа субсидирования процентной ставки по ипотеке продолжает оказывать положительный эффект на рынок и поддерживать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия», — цитирует пресс-служба сайта «Прайм» зампреда правления банка Кирилла Царёва.

По программе государственной поддержки ипотечный кредит можно оформить на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области. В других регионах России – до 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять от 15% стоимости недвижимости. Срок кредита – до 30 лет.

Катунь24