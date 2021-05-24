ГОРНЯК22 24.05.2021
Алтайский край

Катунь24: «Вы нас топите»: жительница алтайского села пустила в дом незнакомца, который начал ее душить

Горняк22
11 часов Ago

Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Фото: pixabay.com

Как рассказала 46-летняя женщина, в ее дверь постучал незнакомый мужчина и сказал, что она заливает его жильё. Мужчина предложил проверить, не течет ли вода в ванной. Доверчивая хозяйка впустила незнакомца в дом. Он тут же набросился на нее и начал душить. После этого мужчина связал ей руки скотчем и, угрожая ножом, начал требовал отдать деньги. Женщина начала громко кричать и звать на помощь. Злоумышленник успел убежать. Вскоре на крики гражданки пришли соседи, которые освободили пленницу.

Потерпевшая подробно описала налётчика, благодаря чему полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний местный житель.

Через два часа правоохранители установили, что беглец прячется в бане у своей знакомой. При задержании подозреваемый попытался скрыться: разбил окно предбанника, чтобы убежать от стражей правопорядка, но его задержали и отправили в участковый пункт полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», отметили в региональном управлении МВД.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Курья | На территории обслуживания Госавтоинспекции Краснощёковского района провели мероприятия в рамках Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения

Горняк22: Курья | На территории обслуживания Госавтоинспекции Краснощёковского района провели мероприятия в рамках Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения

Горняк22
7 часов Ago
Фото: alt-patr.ru Во всем мире, в том числе в Курьинском и Краснощёковском районах в период с 17 по 23 мая...
Горняк22: Барнаул | Источник: министр транспорта Алтая Александр Дементьев написал заявление об отставке

Горняк22: Барнаул | Источник: министр транспорта Алтая Александр Дементьев написал заявление об отставке

Горняк22
7 часов Ago
Фото: www.amic.ru 24 мая у главы ведомства последний рабочий день Фото: Екатерина Смолихина Глава министерства транспорта Алтайского края Александр Дементьев...

Читать по теме:

ВТОПЕ: