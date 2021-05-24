Катунь24: «Вы нас топите»: жительница алтайского села пустила в дом незнакомца, который начал ее душить

Сейчас злоумышленник находится под стражей.

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Как рассказала 46-летняя женщина, в ее дверь постучал незнакомый мужчина и сказал, что она заливает его жильё. Мужчина предложил проверить, не течет ли вода в ванной. Доверчивая хозяйка впустила незнакомца в дом. Он тут же набросился на нее и начал душить. После этого мужчина связал ей руки скотчем и, угрожая ножом, начал требовал отдать деньги. Женщина начала громко кричать и звать на помощь. Злоумышленник успел убежать. Вскоре на крики гражданки пришли соседи, которые освободили пленницу.

Потерпевшая подробно описала налётчика, благодаря чему полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний местный житель.

Через два часа правоохранители установили, что беглец прячется в бане у своей знакомой. При задержании подозреваемый попытался скрыться: разбил окно предбанника, чтобы убежать от стражей правопорядка, но его задержали и отправили в участковый пункт полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», отметили в региональном управлении МВД.

Катунь24