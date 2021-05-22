Катунь24: «Я пришелец из будущего, разве не очевидно?»: Илон Маск пообщался с российскими студентами на марафоне «Новое знание»

Быть или не быть выступлению Илона Маска на просветительском марафоне «Новое знание» — до самого конца было едва ли не главной интригой мероприятия. Последние сомнения отпали, только когда основатель SpaceX и Tesla появился на большом экране перед аудиторией в Москве. Сам он не приехал – воспользовался видеосвязью.

Всемирно известный бизнесмен много улыбался и шутил, охотно отвечая на вопросы российских студентов. «Мне нравится ваша энергия, — говорил он сидящим в зале и выступающим по онлайн-связи студентам, — она такая позитивная».

Его не преминули спросить, правдивы ли слухи, что он пришелец из будущего. «Конечно, разве не очевидно?» – улыбнулся Маск. При этом признал, что его мечты о будущем и правда кажутся фантастическими. Но всё реально, уверен он, и уже происходит: например, деятельность компании SpaceX.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил бизнесмену представить, как будет выглядеть мир через 50 лет.

«Будут большие перемены в сфере технологий, космических путешествий, исследований в области ДНК», – заверил Маск.

По его словам, транспорт будет преимущественно беспилотный, а высокие технологии помогут человеку победить многие недуги. Возможно даже, «сращивание» человеческого и искусственного интеллекта. При этом Маск уверен, что будущее человечества – среди звезд. Отправной точкой пути человечества за пределы Солнечной системы видит базу и – в дальнейшем – город на Марсе. А чтобы Земля тоже была благополучной планетой, необходимо уже сейчас развивать энергосберегающие и «зеленые» технологии. Его личный вклад – электромобиль «Тесла». И на Россию у него большие планы.

«Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России. Я думаю, что это будет потрясающе», — сказал Илон Маск.

Отметим: Алтайский край – один из пионеров в использовании электромобилей, произведенных компанией Илона Маска. Барнаул стал первым городом в Сибири, где несколько лет назад появились автомобили Tesla – они же стали одними из первых в России.

Маск уверен: чтобы всё позитивное сбылось, нужно тесное сотрудничество лучших умов наших обеих стран.

«Я думаю, что здесь много талантов, энергии в России, я думаю, что должно быть больше диалога и коммуникации между Россией и США», — отметил Маск.

Просветительский марафон «Новое знание» продолжается сейчас в 8 городах России. На нем можно узнать о самых новых научных разработках, бизнес-идеях, пообщаться со многими выдающимися учеными, бизнесменами, политиками. За первый день число просмотров онлайн-трансляций превысило 5 миллионов. Завершающий день марафона – 22 мая, гости и зрители онлайн-трансляций смогут посмотреть выступления и задать вопросы председателю правления Сбербанка Герману Грефу, главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову и многим другим. Трансляцию можно посмотреть на сайте марафона.

Катунь24