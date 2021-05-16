Катунь24: «Росводоканал Барнаул» напоминает об ответственности за порчу счётчиков

Штрафы могут достигать 50 тысяч рублей.

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По закону, водоканал имеет право раз в квартал посещать дома барнаульцев и проверять достоверность передаваемых показаний приборов учета и состояние счетчиков.

«В компании разработан план проверок и специалисты коммерческой дирекции ежедневно проводят рейды. За 1 квартал 2021 года выявлено более 40 фактов нарушения целостности контрольной пломбы на счетчиках холодного водоснабжения», — отметила коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Татьяна Колганова.

Во время проверки оценивается целостность счетчика, отсутствие механических повреждений, наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб, а также устройств, позволяющих фиксировать несанкционированное вмешательство в работу прибора учета. Если специалисты обнаружат сорванную пломбу или прибор учета будет нарушен, то представитель водоканала составит соответствующий акт.

На основании этого акта водоканал производит доначисление платы с применением повышающего коэффициента 10. В зависимости от количества проживающих и степени благоустройства, сумма может достичь 50 000 рублей, сообщает официальный сайт администрации Барнаула.

Также по закону повторная опломбировка из-за нарушения пломбы по вине собственника проводится за его счет. Поэтому «Росводоканал Барнаул» просит абонентов внимательно относиться к содержанию приборов учета и следить за их состоянием.

Катунь24