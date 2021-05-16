Катунь24: +61: оперштаб сообщил о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрирован 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 93 пациента, умерло 12 человек, от COVID-19 — 12.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 50 654 человека, в т.ч. 3 460 детей. Выздоровело всего 45 645 (+ 93) человек. Умерло 3 092 (+ 12) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 173 (+ 12) человека; иные причины смерти – 919 (+0) человек.

По состоянию на 15 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 593 человека.

Кроме этого, 185 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 150, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 66.

Минздравом края развернуто 1 162 койки, к кислороду имеют подключение 1 109, с ИВЛ – 198. Резервных коек: 1 162-593-185=384.

2 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

108 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 61 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 18, Бийск – 9, Рубцовск – 6, Камень-на-Оби, Славгород, Благовещенский, Родинский, Табунский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Яровое, Баевский, Бийский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Кулундинский, Локтевский, Павловский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Советский, Топчихинский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17888, Алейск — 775, Алейский район — 303, Алтайский район — 188, Баевский район — 136, Белокуриха — 300, Бийск — 4282, Бийский район — 518, Благовещенский район — 656, Бурлинский район — 359, Быстроистокский район — 104, Волчихинский район — 382, Егорьевский район — 294, Ельцовский район — 41, Завьяловский район — 275, Залесовский район — 288, Заринск — 1380, Заринский район — 211, ЗАТО Сибирский — 90, Змеиногорский район — 560, Зональный район — 236, Калманский район — 468, Камень-на-Оби — 497, Каменский район — 276, Ключевский район — 297, Косихинский район — 222, Красногорский район — 71, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 237, Кулундинский район — 661, Курьинский район — 256, Кытмановский район — 164, Локтевский район — 707, Мамонтовский район — 301, Михайловский район — 579, Немецкий национальный район — 311, Новичихинский район — 294, Новоалтайск — 1412, Павловский район — 656, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 889, Петропавловский район — 194, Поспелихинский район — 696, Ребрихинский район — 476, Родинский район — 370, Романовский район — 166, Рубцовск — 3660, Рубцовский район — 518, Славгород — 1199, Смоленский район — 251, Советский район — 152, Солонешенский район — 110, Солтонский район — 144, Суетский район — 35, Табунский район — 239, Тальменский район — 798, Тогульский район — 265, Топчихинский район — 406, Третьяковский район — 195, Троицкий район — 284, Тюменцевский район — 157, Угловский район — 175, Усть-Калманский район — 199, Усть-Пристанский район — 216, Хабарский район — 152, Целинный район — 220, Чарышский район — 135, Шелаболихинский район — 216, Шипуновский район — 478, Яровое – 634.

Из общего числа заболевших 501 случай – завозной, в т.ч. 205 – из-за рубежа; 31139 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 50654 заболевших: 13191 – у больных внебольничной пневмонией, 29546 – у заболевших ОРВИ, в 7917 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1436070 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 120,89 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3756 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4025 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 296 487 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 15.05.2021 года прививается 215 552 (+ 3 642) человека, в том числе: 48 876 человек получили первую прививку; 166 676 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24