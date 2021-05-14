Катунь24: «В ладошку даже не помещается»: барнаулец спас летучую мышь

Новостью о необычном госте с журналистами телеканала «Катунь 24» поделился житель поселка Новый Первомайского района.

Фото: Алексей Балагуров

Мужчина утверждает, что случайно заметил животное, когда шел за инструментами в хозяйственный блок.

«Сначала я не понял, кто или что это. Подумал, птица. Подошел ближе – понял, что летучая мышь. Она такая большая, что в ладошку даже не помещается. Далее решил найти в интернете рекомендации, что делать, если нашел дома летучую мышь», — отметил Алексей.

Прочитав советы в интернете, мужчина поместил летучую мышь в коробку, обеспечил ей доступ к воздуху и воде.

«Вечером обязательно выпущу на волю», — сказал Алексей.

Отметим, что летучие мыши нередко становятся гостями барнаульцев. Так, например, в мае 2020 года животное залетело в дом жителя краевой столицы в три часа ночи.



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Если к вам тоже заявился незваный гость и вы не знаете, что делать, вот несколько рекомендаций:

Не паникуйте. Знайте, что это стресс не только для вас, но и для животного; Если у вас дома имеются домашние животные, изолируйте их, чтобы внезапная встреча не закончилась проблемами; Не ловите летучую мышь, пока она летает. Вы можете ее покалечить или напугать; Не берите летучую мышь голыми руками! Наденьте плотные перчатки, чтобы животное не укусило вас; Аккуратно возьмите мышь в руки. Постарайтесь держать при этом так, чтобы крылья были прижаты к телу, чтобы не повредить тонкую перепонку; Поместите летучую мышь в коробку. Не забывайте сделать отверстия, чтобы животному был обеспечен доступ кислорода; Поставьте в коробку неглубокую емкость с водой; Поставьте коробку подальше от батареи или лучше в темное прохладное место; Дождитесь вечера. В сумерках или вечером выпустите летучую мышь на улицу. Если зверек малоактивен, можно посадить его на ствол дерева, и он с него слетит.

Катунь24