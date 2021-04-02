Катунь24: 99 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 99 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 100 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19 – 14.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 47 236 человек, в т.ч. 3251 ребенок. Выздоровели всего 42 298 (+ 100) человек. Умерло 2 708 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 827 (+14) человек; иные причины смерти – 881 (+0) человек.

По состоянию на 1 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 126 человек.

Кроме этого, 375 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 260, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 93.

Минздравом края развернуто 1991 коек, к кислороду имеют подключение 1 554, с ИВЛ – 301. Резервных коек: 1991-1126-375=490.

14 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

580 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 99 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 28, Бийск — 14, Рубцовск — 13, Калманский район — 7, Яровое, Поспелихинский район — по 5 заболевших, Егорьевский район — 4, Табунский, Шипуновский районы — по 3 заболевших, Алейск, Алейский район — по 2 заболевших, Славгород, Алтайский, Бийский, Благовещенский, Завьяловский, Зональный, Ключевский, Крутихинский, Мамонтовский, Немецкий национальный район, Родинский, Романовский, Топчихинский районы — по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16 854, Алейск — 733, Алейский район — 293, Алтайский район — 174, Баевский район — 133, Белокуриха — 285, Бийск — 3816, Бийский район — 385, Благовещенский район — 611, Бурлинский район — 345, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 359, Егорьевский район — 266, Ельцовский район — 37, Завьяловский район — 261, Залесовский район — 280, Заринск — 1346, Заринский район — 197, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 548, Зональный район — 209, Калманский район — 422, Камень-на-Оби — 424, Каменский район — 263, Ключевский район — 275, Косихинский район — 217, Красногорский район — 67, Краснощековский район — 227, Крутихинский район — 211, Кулундинский район — 619, Курьинский район — 247, Кытмановский район — 157, Локтевский район — 658, Мамонтовский район — 296, Михайловский район — 555, Немецкий национальный район — 292, Новичихинский район — 281, Новоалтайск — 1350, Павловский район — 574, Панкрушихинский район — 114, Первомайский район — 869, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 623, Ребрихинский район — 458, Родинский район — 328, Романовский район — 156, Рубцовск — 3317, Рубцовский район — 483, Славгород — 1156, Смоленский район — 215, Советский район — 136, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 127, Суетский район — 31, Табунский район — 208, Тальменский район — 791, Тогульский район — 260, Топчихинский район — 379, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 276, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 172, Усть-Калманский район — 186, Усть-Пристанский район — 210, Хабарский район — 130, Целинный район — 212, Чарышский район — 123, Шелаболихинский район — 211, Шипуновский район — 432, Яровое – 580.

Из общего числа заболевших 470 случаев – завозные, в т.ч. 196 – из-за рубежа; 28 606 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 47 236 заболевших: 12 467 – у больных внебольничной пневмонией, 27 037 – у заболевших ОРВИ, в 7732 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 312 818 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 149,0 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 4063 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4284 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 124 017 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины «Гам-Ковид-Вак» для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 01.04.2021 года прививается 92 232 (+3 239) человека, в том числе: 26 092 (+1 469) человека получили первую прививку; 66 140 (+ 1 770) человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24