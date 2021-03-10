Катунь24: 9 марта в России вступили в силу новые законы. Рассказываем какие

9 марта в России вступили в силу новые законы. Рассказываем какие09 марта 2021, 15:45

Изменения коснутся разных сфер жизни.

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Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 403-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 17 Федерального закона «Об оружии»

Установлены порядок, основания и сроки выдачи разрешений на ввоз в Россию иностранными гражданами охотничьего оружия и патронов к нему. Также определены основания и порядок вывоза гражданами РФ охотничьего оружия и патронов к нему в государства — члены Евразийского экономического союза.

Выдачу разрешений на ввоз охотничьего оружия в РФ и установление сроков его вывоза из России будет осуществлять Федеральная служба войск национальной гвардии РФ. Также Росгвардия будет определять формы уведомления, виды документов, подтверждающих участие в охоте, и порядок их направления гражданами РФ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2021 года № 240 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат, связанных с организацией и проведением оценки в форме испытаний высокоавтоматизированных транспортных средств на соответствие обязательным требованиям, установленным техническими регламентами Таможенного союза и Правилами Организации Объединенных Наций»

Утверждена новая редакция Правил предоставления субсидий российским организациям на компенсацию части затрат, связанных с организацией и проведением оценки в форме испытаний высокоавтоматизированных транспортных средств на соответствие обязательным требованиям, установленным техническими регламентами Таможенного союза и Правилами Организации Объединенных Наций.

В частности, установлено, что получатели субсидии определяются по результатам отбора, проводимого Министерством промышленности и торговли РФ. Определен порядок его проведения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2021 года № 248 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2014 г. № 1111 и признании утратившим силу пункта 37 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2020 г. № 1017»

Обновлен порядок предоставления субсидий творческим союзам и иным объединениям работников культуры и искусства для назначения и выплаты стипендий Правительства РФ для молодых деятелей культуры и искусства. В частности, скорректированы требования к кандидатам на назначение стипендий и состав заявки на получение средств.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2021 года № 253 «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778»

Уточнен перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию. Из него могут быть исключены племенные улитки виноградные и садовые при представлении разрешения на импорт, выданного Минсельхозом России.

Также из перечня исключается сыворотка молочная деминерализованная сухая с уровнем деминерализации 90%, предназначенная для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока) при подтверждении целевого назначения и представлении разрешения Минсельхоза.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2021 года № 254 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий на организацию переводов на иностранные языки произведений, созданных на языках народов Российской Федерации, и проектов, направленных на повышение уровня востребованности за рубежом российской художественной литературы, и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2019 г. № 314»

Утверждена новая редакция правил выделения субсидий на организацию переводов на иностранные языки произведений, созданных на языках народов России, и проектов, направленных на повышение уровня востребованности за рубежом российской художественной литературы.

В частности, уточнен перечень финансируемых расходов.

Действие новых правил распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 года № 271 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и реконструкцию объектов капитального строительства федерального государственного бюджетного научного учреждения «Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского», находящегося в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Принято решение направить на завершающий этап реконструкции Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени Петровского свыше 5,9 миллиарда рублей.

Реконструкция здания была начата в 2012 году, но через четыре года работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования и необходимости доработки проекта.

Планируется, что заключительный этап реконструкции продлится до 2023 года. За два года будет закончен ремонт в корпусе «В» центра, смонтированы инженерные системы и закуплено новое оборудование. Также будет реконструирован корпус «Д».

Катунь24