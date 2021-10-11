Катунь24: 9,3 млрд рублей льготного кредита получит Алтайский край от правительства России

Заявки на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов для 12 субъектов страны одобрили вчера, 6 октября 2021 года, на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает пресс-служба правительства России.

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На льготных условиях новым регионам выделят 123 млрд рублей. Всего же кредиты получили 42 субъекта на общую сумму 328,2 млрд рублей.

«Деньги будут направлены на развитие инфраструктуры, необходимой для строительства жилья, повышения качества городской среды и обеспечения новых рабочих мест», – пояснил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Деньги, выделенные для Алтайского края, пойдут на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры при строительстве жилых домов с прогнозируемым вводом жилья в объёме 254 тыс. кв. м, а также на строительство промышленных объектов и развитие туристической и медицинской инфраструктуры. Предполагается, что это поможет создать дополнительно более 3,7 тыс. рабочих мест.

Катунь24