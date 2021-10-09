Катунь24: 95 счастливчиков из четырех регионов Сибири стали победителями акции от компаний Мария-Ра «Curtis и Richard. Твое выигрышное сочетание»

Какие призы получили победители, смотрите в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for 95 счастливчиков из четырех регионов Сибири стали победителями акции от компаний Мария-Ра «Curtis и Richard. Твое выигрышное сочетание»

Для участия нужно было купить чайную продукцию и зарегистрировать чек на кассе в период с 30 августа по 26 сентября. Ольга Бакчибаева зарегистрировала сразу 2 чека. Один принес выигрыш в 500 тысяч рублей. Женщина уже решила — деньги потратит на семейное путешествие.

Денежный суперприз удалось выиграть и Максиму Чуклину. Молодой человек впервые участвовал в акции и зарегистрировал всего 1 чек. Признается: его попросили купить домой чай. Выбор случайно пал Кёртис. Выгрыш Максим решил потратить на машину и подарки для родных.

Третий сертификат на 500 тысяч рублей отправился к жительнице Томска. 20 человек выиграли смартфоны, 32 беспроводные наушники, еще 40 сорок по 4 тысячи рублей.

Акцию Мария-ра совместно с компанией Май Фудс проводят в третий раз. В прошлый суперпризами были автомобили. Уже сейчас идет регистрация чеков с конфетами Рафаэлло и Ферреро Роше. В этой акции разыграют 5 сертификатов на 150 тысяч рублей, 20 на ювелирные изделия и 40 ноутбуков Подробности можно узнать в магазинах сети Мария-Ра.

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