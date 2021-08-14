Катунь24: 94 % учащихся и их родителей удовлетворены организацией питания в учреждениях образования Алтайского края

Данные показал мониторинг удовлетворенности организацией питания в образовательных организациях, проведенный муниципальными органами управления образованием среди учащихся и их родителей, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

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Данные мониторинга таковы: 94 % респондентов удовлетворены системой организации питания, 2 % – не удовлетворены, 4 % – затруднились ответить. 98,4 % респондентов питаются в школьных столовых, 1,6 % – питаются дома, 98 % респондентов считают достаточной продолжительность перемены для приема пищи. 83 % респондентов нравится питание в школьных столовых, 13 % – не всегда, 4 % – не нравится (причины неудовлетворенности питанием: «готовят нелюбимую пищу», «нет газированных напитков»). 97 % респондентов считают питание в школьных столовых здоровым и полноценным. 15 % респондентов предложили включить в меню блюда, не отвечающие требованиям СанПиН (фастфуд, пирожные, торты, колбасы, газированные напитки и т.п.). В Минобрнауки края отмечают: эти показатели говорят об удовлетворенности организацией питания обучающихся. В крае работают и над тем, чтобы в школах и детсадах решить вопрос с питанием детей, которые в связи с медицинскими показаниями нуждаются в особой диете. На сегодня в регионе обучается 1022 таких ребенка.

«Прорабатывается вопрос организации питания для детей с такими диагнозами как диабет, целиакия и иными хроническими заболеваниями. В настоящее время меню для этих детей ежедневно согласовывается с их родителями», – сообщают в Минобрнауки края.

Вопрос о специализированном питании в образовательных организациях всей страны ранее поднимался и на федеральном уровне. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, Минпросвещения РФ поддержало предложение детского омбудсмена вести федеральный учет детей, нуждающихся в спецпитании.

«В ответ на обращение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой Министерство просвещения России заявило о готовности ведения федерального статистического учета детей, обучающихся в образовательных учреждениях и по назначению врача нуждающихся в специальном питании, сведения о которых представлены родителями», – говорится в сообщении.

После инициативы детского омбудсмена Роспотребнадзор принял новые правила, а Минздрав и Минпросвещения начали решать эту проблему. Кузнецова отмечает, что обеспечить полноценный охват обучающихся горячим и здоровым питанием ранее поручил президент РФ Владимир Путин.

«Но наши мониторинги выявляют проблемы: это и отсутствие диетсестер в учреждениях, и типовых меню, и специального оборудования для приготовления блюд, и многое другое. Только 8 % школ готовы обеспечить питание для таких детей, а в детских садах родители вынуждены приводить своего ребенка только на несколько часов между приемами пищи. Например, после завтрака и забирать до обеда, чтобы полноценно покормить малыша дома», – цитирует Кузнецову ее пресс-служба.

Напомним: в Алтайском крае 1081 общеобразовательная организация с учетом филиалов, частных и вечерних школ, из них в 1074 (государственных и муниципальных) организовано бесплатное горячее питание для обучающихся 1-4 классов. Все учреждения отвечают условиям предоставления субсидии из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания. Региону предоставляется федеральная субсидия на софинансирование расходов по организации бесплатного горячего питания в начальной школе. Общий размер субсидии в 2021 году составляет более 1,1 млрд рублей.

Катунь24