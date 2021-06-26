ГОРНЯК22 26.06.2021
Алтайский край

Катунь24: 90 экипажей, 41 команда: до старта ралли «Шёлковый путь-2021» остается неделя

Горняк22
9 часов Ago

В Алтайском крае гонка пройдет по территории Первомайского, Быстроистокского, Троицкого и Топчихинского районов.

Фото: silkwayrally.com

Участники алтайского этапа ралли стартуют в Рассказихе Первомайского района. Маршрут пройдет через Малую Речку, Нижнюю Петровку, Листвянку, Многоозерный и Боровлянку. Финиширует гонка в селе Акутиха Быстроистокского района. Протяженность маршрута составит 132 километра. 

По словам организаторов «Шелкового пути», алтайский спецучасток является одним из самых сложных на всем протяжении маршрута международного ралли. На трассе организовано 70 контрольных пунктов, на которых будут работать судьи.

Для зрителей предусмотрят три площадки – на старте в Рассказихе, на финише в Акутихе, а также в Боровлянке, где будет проходить один из самых скоростных и зрелищных участков.

Кстати, наряду с прославленными фаворитами в одиннадцатом издании международного ралли «Шёлковый путь» примут участие большое количество любителей, решивших испытать себя. В отличие от профессионалов, которые борются за призовые места, любители ставят перед собой задачу пройти весь маршрут ралли и добраться до финиша.  

Международное ралли «Шёлковый путь» стартует 1 июля из Омска и будет включать в себя десять разнообразных и техничных этапов. Торжественный финиш ралли состоится 11 июля в Улан-Баторе.

Катунь24

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