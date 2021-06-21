Катунь24: 98 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за прошедшие сутки в Алтайском крае

Выздоровело 6 пациентов, умерло 5 человек, от COVID-19-3.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 52 960 человек, в т.ч. 3 570 детей. Выздоровели всего 47 138 (+ 6) человек. Умерло 3 349 (+ 5) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 386 (+ 3) человек; иные причины смерти – 963 (+2) человека.

По состоянию на 20 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 962 человека. Кроме этого, 208 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 270, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 111. Минздравом края развернуто 1432 коек, к кислороду имеют подключение 1377, с ИВЛ – 169. 11 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 199 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 98 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 50, Славгород — 11 Павловский район — 7, Немецкий район – 6, Камень-на-Оби – 5,Бийск, Бурлинский, Крутихинский районы – по 4 заболевших, Заринск — 2, Заринский, Кулундинский, Первомайский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 18914, Алейск — 780, Алейский район — 318, Алтайский район — 206, Баевский район — 141, Белокуриха — 302, Бийск — 4512, Бийский район — 567, Благовещенский район — 694, Бурлинский район — 369, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 404, Егорьевский район — 320, Ельцовский район — 43, Завьяловский район — 282, Залесовский район — 292, Заринск — 1417, Заринский район — 217, ЗАТО Сибирский — 96, Змеиногорский район — 562, Зональный район — 254, Калманский район — 479, Камень-на-Оби — 609, Каменский район — 285, Ключевский район — 311, Косихинский район — 224, Красногорский район — 74, Краснощековский район — 235, Крутихинский район — 244, Кулундинский район — 678, Курьинский район — 258, Кытмановский район — 167, Локтевский район — 716, Мамонтовский район — 306, Михайловский район — 583, Немецкий национальный район — 322, Новичихинский район — 296, Новоалтайск — 1466, Павловский район — 718, Панкрушихинский район — 121, Первомайский район — 918, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 718, Ребрихинский район — 490, Родинский район — 384, Романовский район — 172, г. Рубцовск — 3748, Рубцовский район — 538, Славгород — 1239, Смоленский район — 263, Советский район — 157, Солонешенский район — 112, Солтонский район — 149, Суетский район — 53, Табунский район — 246, Тальменский район — 814, Тогульский район — 266, Топчихинский район — 419, Третьяковский район — 202, Троицкий район — 290, Тюменцевский район — 158, Угловский район — 177, Усть-Калманский район — 201, Усть-Пристанский район — 219, Хабарский район — 157, Целинный район — 228, Чарышский район — 140, Шелаболихинский район — 224, Шипуновский район — 500, Яровое – 686.

Из общего числа заболевших 582 случаев – завозные, в т.ч. 228 – из-за рубежа; 32582 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 52960 заболевших: 13826 – у больных внебольничной пневмонией, 31080 – у заболевших ОРВИ, в 8054 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1532143 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 120,0 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2325 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2505 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 320 977 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 20.06.2021 года прививается 289 386 человек, в том числе: 48 470 человек получили первую прививку; 240 916 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24