Катунь24: 90 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали за прошедшие сутки в Алтайском крае

Выздоровело 10 пациентов, умерло 8 человек, от COVID-19 — 7.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 52 862 человека, в т.ч. 3 563 ребенка. Выздоровели всего 47 132 (+ 10) человека. Умерло 3 344 (+ 8) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 383 (+ 7) человека; иные причины смерти – 961 (+1) человек.

По состоянию на 19 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 878 человек.

Кроме этого, 192 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 265, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 113.

Минздравом края развернуто 1432 койки, к кислороду имеют подключение 1377, с ИВЛ – 169. Резервных коек: 1432-878-192=362.

8 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

202 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 90 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 37, Бийск — 15, Яровое — 10, Алтайский район – 5, Камень-на-Оби – 4, Рубцовск, Тальменский район – по 3 заболевших, Благовещенский, Павловский, Суетский районы – по 2 заболевших, Новоалтайск, Бийский, Егорьевский, Кулундинский, Ребрихинский, Солтонский, Троицкий районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 18864, Алейск — 780, Алейский район — 318, Алтайский район — 206, Баевский район — 141, Белокуриха — 302, Бийск — 4508, Бийский район — 567, Благовещенский район — 694, Бурлинский район — 365, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 404, Егорьевский район — 320, Ельцовский район — 43, Завьяловский район — 282, Залесовский район — 292, Заринск — 1415, Заринский район — 216, ЗАТО Сибирский — 96, Змеиногорский район — 562, Зональный район — 254, Калманский район — 479, г. Камень-на-Оби — 604, Каменский район — 285, Ключевский район — 311, Косихинский район — 224, Красногорский район — 74, Краснощековский район — 235, Крутихинский район — 240, Кулундинский район — 677, Курьинский район — 258, Кытмановский район — 167, Локтевский район — 716, Мамонтовский район — 306, Михайловский район — 583, Немецкий национальный район — 316, Новичихинский район — 296, Новоалтайск — 1466, Павловский район — 711, Панкрушихинский район — 121, Первомайский район — 917, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 718, Ребрихинский район — 490, Родинский район — 384, Романовский район — 172, г. Рубцовск — 3748, Рубцовский район — 538, г. Славгород — 1228, Смоленский район — 263, Советский район — 157, Солонешенский район — 112, Солтонский район — 149, Суетский район — 53, Табунский район — 246, Тальменский район — 814, Тогульский район — 266, Топчихинский район — 419, Третьяковский район — 202, Троицкий район — 290, Тюменцевский район — 158, Угловский район — 177, Усть-Калманский район — 201, Усть-Пристанский район — 219, Хабарский район — 156, Целинный район — 228, Чарышский район — 140, Шелаболихинский район — 223, Шипуновский район — 500, Яровое – 686.

Из общего числа заболевших 580 случаев – завозные, в т.ч. 228 – из-за рубежа; 32523 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 52862 заболевших: 13804 – у больных внебольничной пневмонией, 31008 – у заболевших ОРВИ, в 8050 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1529818 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 116,89 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3700 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3864 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 320 977 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 19.06.2021 года прививается 288 022 человека, в том числе: 47 721 человек получили первую прививку; 240 301 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24