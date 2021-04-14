Катунь24: 90-летие отметил академик Российской академии наук и почётный директор федерального научно-производственного центра «Алтай» Геннадий Сакович

Выдающегося учёного и создателя топлива для тяжёлых межконтинентальных ракет с юбилеем поздравил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Фото: Катунь 24 Embedded video for 90-летие отметил академик Российской академии наук и почётный директор федерального научно-производственного центра «Алтай» Геннадий Сакович

В 60-е и 70-е годы XX века, в период противостояния сверхдержав в холодной войне, во многом именно Геннадий Сакович обеспечил нашей стране стратегическое преимущество, а её народам – безопасность. Создание надёжного ракетно-ядерного щита было бы невозможно без разработок Геннадия Викторовича в области твёрдого топлива для межконтинентальных тяжёлых ракет.

Виктор Томенко вручил Геннадию Саковичу знак «Заслуженный работник науки и высшего образования Алтайского края». В ответном слове Геннадий Викторович подчеркнул, что всегда был патриотом своей страны и чувствовал крепкую связь со своей малой родиной – Дальним Востоком и, конечно, сибирским городом, где он состоялся профессионально, – Бийском.

В сложные для страны и её экономики 90-е годы Геннадий Сакович не просто спас научно-производственное объединение в Бийске от разрушения, но и создал на его основе десятки акционерных обществ, чьи достижения известны уже далеко за пределами Алтайского края. В 2001 году он основал Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук. И сегодня Геннадий Викторович работает в должности почётного директора федерального научно-производственного центра «Алтай» и вдохновляет более молодых коллег на ежедневный труд на благо мировой науки и своего Отечества.

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