Катунь24: 91 заболели, 7 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 5 апреля

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрирован 91 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 58 пациентов, умерло 7 человек, от COVID-19 – 7.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 47 609 человек, в т.ч. 3 275 детей. Выздоровели всего 42 622 (+58) человека. Умерло 2 746 (+7) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 860 (+7) человек; иные причины смерти – 886 (+0) человек.

По состоянию на 5 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 070 человек. Кроме этого, 333 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 239, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 96. Минздравом края развернута 1 991 койка, к кислороду имеют подключение 1 554, с ИВЛ – 301. Резервных коек: 1 991-1 070-333=588. 16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 155 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 91 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 24, Бийск – 13, Рубцовск – 8, Шипуновский район – 5, Павловский, Солтонский районы – по 4 заболевших, Бийский район – 3, Алейский, Зональный, Калманский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Благовещенский, Завьяловский, Каменский, Косихинский, Крутихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Новичихинский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Табунский, Троицкий, Усть-Калманский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16 954, Алейск — 741, Алейский район — 298, Алтайский район — 175, Баевский район — 134, г. Белокуриха — 285, Бийск — 3861, Бийский район — 395, Благовещенский район — 617, Бурлинский район — 345, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 360, Егорьевский район — 269, Ельцовский район — 38, Завьяловский район — 266, Залесовский район — 281, Заринск — 1348, Заринский район — 198, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 548, Зональный район — 214, Калманский район — 433, Камень-на-Оби — 430, Каменский район — 264, Ключевский район — 275, Косихинский район — 218, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 228, Крутихинский район — 214, Кулундинский район — 623, Курьинский район — 248, Кытмановский район — 157, Локтевский район — 658, Мамонтовский район — 297, Михайловский район — 555, Немецкий национальный район — 297, Новичихинский район — 282, Новоалтайск — 1360, Павловский район — 583, Панкрушихинский район — 114, Первомайский район — 870, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 636, Ребрихинский район — 461, Родинский район — 333, Романовский район — 159, Рубцовск — 3352, Рубцовский район — 486, Славгород — 1162, Смоленский район — 222, Советский район — 138, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 131, Суетский район — 31, Табунский район — 213, Тальменский район — 792, Тогульский район — 260, Топчихинский район — 383, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 277, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 172, Усть-Калманский район — 189, Усть-Пристанский район — 210, Хабарский район — 132, Целинный район — 212, Чарышский район — 123, Шелаболихинский район — 211, Шипуновский район — 445, Яровое – 592.

Из общего числа заболевших 473 случая – завозные, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 28 882 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 47 609 заболевших: 12 567 – у больных внебольничной пневмонией, 27 285 – у заболевших ОРВИ, в 7757 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 324 216 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 141,86 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 1010 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1085 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 124 017 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины «Гам-Ковид-Вак» для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 05.04.2021 года прививается 104 129 (+762) человек, в том числе: 34 291 человек получили первую прививку; 69 838 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24