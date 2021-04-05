Катунь24: 92 заболели, 11 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 4 апреля

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 92 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 71 пациент, умерло 11 человек, от COVID-19 — 8.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 47 518 человек, в т.ч. 3 275 детей. Выздоровели всего 42 564 (+71) человека. Умерло 2 739 (+11) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 853 (+8) человека; иные причины смерти – 886 (+3) человек.

По состоянию на 4 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 055 человек.

Кроме этого, 340 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 247, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 90.

Минздравом края развернуто 1991 коек, к кислороду имеют подключение 1 554, с ИВЛ – 301. Резервных коек: 1991-1055-340=596.

17 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

609 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 92 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 25, Бийск – 12, Рубцовск – 7, Яровое и Павловский район – по 5 заболевших, Калманский, Поспелихинский и Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Славгород, Бийский, Благовещенский, Крутихинский, Романовский, Смоленский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Егорьевский, Завьяловский, Залесовский, Зональный, Красногорский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Рубцовский, Табунский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16930, г. Алейск — 740, Алейский район — 296, Алтайский район — 175, Баевский район — 134, Белокуриха — 285, Бийск — 3848, Бийский район — 392, Благовещенский район — 616, Бурлинский район — 345, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 360, Егорьевский район — 269, Ельцовский район — 38, Завьяловский район — 265, Залесовский район — 281, Заринск — 1348, Заринский район — 198, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 548, Зональный район — 212, Калманский район — 431, Камень-на-Оби — 429, Каменский район — 263, Ключевский район — 275, Косихинский район — 217, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 228, Крутихинский район — 213, Кулундинский район — 622, Курьинский район — 248, Кытмановский район — 157, Локтевский район — 658, Мамонтовский район — 296, Михайловский район — 555, Немецкий национальный район — 297, Новичихинский район — 281, Новоалтайск — 1359, Павловский район — 579, Панкрушихинский район — 114, Первомайский район — 869, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 635, Ребрихинский район — 461, Родинский район — 332, Романовский район — 158, Рубцовск — 3344, Рубцовский район — 485, Славгород — 1161, Смоленский район — 221, Советский район — 137, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 127, Суетский район — 31, Табунский район — 212, Тальменский район — 792, Тогульский район — 260, Топчихинский район — 381, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 276, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 172, Усть-Калманский район — 188, Усть-Пристанский район — 210, Хабарский район — 132, Целинный район — 212, Чарышский район — 123, Шелаболихинский район — 211, Шипуновский район — 440, Яровое – 592.

Из общего числа заболевших 472 случая – завозные, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 28812 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 47518 заболевших: 12541 – у больных внебольничной пневмонией, 27226 – у заболевших ОРВИ, в 7751 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1323206 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 145,08 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2827 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3085 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 124 017 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

По состоянию на утро 04.04.2021 года прививается 103 367 (+1 967) человек, в том числе: 33 665 человек получили первую прививку; 69 702 человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24