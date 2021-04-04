Катунь24: 96 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 96 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 119 пациентов, умерло 12 человек, от COVID-19 — 10.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 47 426 человек, в т.ч. 3271 ребенок. Выздоровели всего 42 493 (+119) человека. Умерло 2 728 (+12) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 845 (+10) человек; иные причины смерти – 883 (+2) человека.

По состоянию на 3 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 067 человек.

Кроме этого, 336 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 250, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 89.

Минздравом края развернуто 1991 коек, к кислороду имеют подключение 1 554, с ИВЛ – 301. Резервных коек: 1991-1067-336=588.

17 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

615 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 96 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 27, Рубцовск — 12, Бийск — 11, Поспелихинский район — 6, Яровое и Смоленский район – по 4 заболевших, Новоалтайск и Калманский районы – по 3 заболевших, Алейск, Славгород, Бийский, Табунский, Немецкий национальный район – по 2 заболевших, Заринск, Алейский, Алтайский, Баевский, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Зональный, Кулундинский, Курьинский, Ребрихинский, Родинский, Советский, Хабарский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16905, Алейск — 738, Алейский район — 295, Алтайский район — 175, Баевский район — 134, Белокуриха — 285, Бийск — 3836, Бийский район — 390, Благовещенский район — 614, Бурлинский район — 345, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 360, Егорьевский район — 268, Ельцовский район — 38, Завьяловский район — 264, Залесовский район — 280, Заринск — 1348, Заринский район — 198, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 548, Зональный район — 211, Калманский район — 428, Камень-на-Оби — 427, Каменский район — 263, Ключевский район — 275, Косихинский район — 217, Красногорский район — 67, Краснощековский район — 228, Крутихинский район — 211, Кулундинский район — 622, Курьинский район — 248, Кытмановский район — 157, Локтевский район — 658, Мамонтовский район — 296, Михайловский район — 555, Немецкий национальный район — 296, Новичихинский район — 281, Новоалтайск — 1358, Павловский район — 574, Панкрушихинский район — 114, Первомайский район — 869, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 632, Ребрихинский район — 460, Родинский район — 332, Романовский район — 156, Рубцовск — 3337, Рубцовский район — 484, Славгород — 1159, Смоленский район — 219, Советский район — 137, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 127, Суетский район — 31, Табунский район — 211, Тальменский район — 792, Тогульский район — 260, Топчихинский район — 379, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 276, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 172, Усть-Калманский район — 188, Усть-Пристанский район — 210, Хабарский район — 132, Целинный район — 212, Чарышский район — 123, Шелаболихинский район — 211, Шипуновский район — 437, Яровое – 587.

Из общего числа заболевших 472 случаев – завозные, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 28743 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 47426 заболевших: 12507 – у больных внебольничной пневмонией, 27170 – у заболевших ОРВИ, в 7749 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1320379 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 145,74 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3738 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3983 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 124 017 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

По состоянию на утро 03.04.2021 года прививается 101 400 (+5 091) человек, в том числе: 32 232 человек получили первую прививку; 69 168 человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24