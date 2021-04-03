Катунь24: 94 заболели, 8 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 2 апреля

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 94 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 76 пациентов, умерло 8 человек, от COVID-19 – 8.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 47 330 человек, в т.ч. 3259 детей. Выздоровели всего 42 374 (+76) человека. Умерло 2 716 (+8) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 835 (+8) человек; иные причины смерти – 881 (+0) человек.

По состоянию на 2 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 123 человека.

Кроме этого, 343 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 253, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 95.

Минздравом края развернуто 1991 койка, к кислороду имеют подключение 1 554, с ИВЛ – 301. Резервных коек: 1991-1123-343=525.

8 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

582 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 94 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 24, Бийск — 9, Рубцовск — 8, Новоалтайск – 5, Шипуновский район — 4, Алейск, Камень-на-Оби, Яровое, Бийский, Калманский, Поспелихинский, Родинский районы — по 3 заболевших, Благовещенский, Завьяловский, Кулундинский, Немецкий национальный, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших, Заринск, Славгород, Алейский, Егорьевский, Ельцовский, Заринский, Зональный, Красногорский, Ребрихинский, Рубцовский, Табунский, Тальменский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16 878, Алейск — 736, Алейский район — 294, Алтайский район — 174, Баевский район — 133, Белокуриха — 285, Бийск — 3825, Бийский район — 388, Благовещенский район — 613, Бурлинский район — 345, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 359, Егорьевский район — 267, Ельцовский район — 38, Завьяловский район — 263, Залесовский район — 280, Заринск — 1347, Заринский район — 198, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 548, Зональный район — 210, Калманский район — 425, Камень-на-Оби — 427, Каменский район — 263, Ключевский район — 275, Косихинский район — 217, Красногорский район — 67, Краснощековский район — 228, Крутихинский район — 211, Кулундинский район — 621, Курьинский район — 247, Кытмановский район — 157, Локтевский район — 658, Мамонтовский район — 296, Михайловский район — 555, Немецкий национальный район — 294, Новичихинский район — 281, Новоалтайск — 1355, Павловский район — 574, Панкрушихинский район — 114, Первомайский район — 869, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 626, Ребрихинский район — 459, Родинский район — 331, Романовский район — 156, Рубцовск — 3325, Рубцовский район — 484, Славгород — 1157, Смоленский район — 215, Советский район — 136, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 127, Суетский район — 31, Табунский район — 209, Тальменский район — 792, Тогульский район — 260, Топчихинский район — 379, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 276, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 172, Усть-Калманский район — 188, Усть-Пристанский район — 210, Хабарский район — 131, Целинный район — 212, Чарышский район — 123, Шелаболихинский район — 211, Шипуновский район — 436, Яровое – 583.

Из общего числа заболевших 471 случай – завозные, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 28 670 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 47 330 заболевших: 12 489 – у больных внебольничной пневмонией, 27 102 – у заболевших ОРВИ, в 7739 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 316 641 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 149,59 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 3823 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4081 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 124 017 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины «Гам-Ковид-Вак» для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 02.04.2021 года прививается 96 309 (+4 077) человек, в том числе: 28 665 (+2 573) человек получили первую прививку; 67 644 (+1 504) человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24