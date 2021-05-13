Катунь24: «Катунь 24»: о последних случаях задержания террористов в Алтайском крае

В нашем регионе продолжают задерживать людей, связанных с террористическими организациями. За прошедшие два года суды трижды рассматривали подобные дела. Под влияние вербовщиков может попасть как подросток, так и взрослый состоявшийся человек.

О последних делах в материале наших журналистов.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Катунь 24»: о последних случаях задержания террористов в Алтайском крае

На кадрах оперативной съемки – 29-летний Зокиржон Исманов. Несколько лет назад его признали виновным в причастности к террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Отбывать наказание отправили в барнаульское лечебно-исправительное учреждение № 1, однако и там он распространял свою идеологию среди осужденных. Его первой завербованной жертвой стал 43-летний Денис. Уже через неделю после знакомства с Исмановым Денис изучил основы шариата. Вспоминает, словно под гипнозом конспектировал все, что тот ему говорил. Тетрадь с записями Денис должен был передавать другим осужденным, а также распространять идеологию, после того как выйдет на свободу.

«Он постепенно вел к тому, что государство неправильно относится к своим гражданам. Начиная с того, что те же ресурсы природные распределяются неправильно. Он подводил это к тому, что при создании халифата все будет по-другому. Деньги будут золотом, драгметаллами расчет. Все природные ресурсы будут делиться на всех», – рассказал Денис.

После этого случая Денис задумался и понял: Исманов искажает действительность так, как ему выгодно. После этого незамедлительно обратился к руководству колонии. Исманова осудили, признали виновным в склонении к терроризму, добавили срок: в совокупности получилось 15 лет.

Эксперты отмечают: как правило, вербовщики работают через социальные сети. Именно там они находят себе жертву. Разговор начинают с личных тем: семья, работа, увлечения. Если вербуемый воспринимает новую информацию, то в дальнейшем ему предложат испытание. Так произошло с 21-летним жителем Барнаула, которого сотрудники ФСБ задержали в апреле этого года. Он готовил теракт по заданию одной из националистических организаций, собирался взорвать мечеть. У задержанного изъяли взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу и телефон с фотографиями выбранных объектов, которые юноша направлял своему куратору. Сейчас по делу ведется следствие.

«Подвержены, как правило, замкнутые, малообщительные люди, которые не ощущают социальной стабильности. Люди, у которых произошла трагедия в жизни. Будь это смерть родного человека или финансовые обязательства», – пояснила официальный представитель УФСБ России по Алтайскому краю Александра Яскожук.

Страницы жителей края в социальных сетях отслеживает отряд кибердружины: добровольцы выявляют и предотвращают распространение экстремистских материалов в интернете, ориентируясь на сайт Министерства юстиции. Также на встречах со школьниками и студентами активисты Алтайской кибердружины рассказывают, что терроризм – это не только про взрывы и захват заложников, это в том числе посты в интернете, которые вербовщики могут использовать как оружие.

Катунь24