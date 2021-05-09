Катунь24: «Хочется жить ещё»: как в Алтайском крае поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны

Для ветеранов, которые не могут посетить в этом году парад Победы, проводят концерты под их окнами. Их поздравляют героев Оркестр МЧС, Фонд Владимира Шаманова «Защитники Отечества», Росгвардия и Юнармия. Подробности нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for «Хочется жить ещё»: как в Алтайском крае поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны

В июне 1941 года 15-летний Александр Афанасьевич Ломако стал секретарем сельского совета – все взрослые ушли на войну. В 44-м его самого призвали на фронт. Он служил минометчиком на 3-м прибалтийском фронте, освобождал Ригу. В канун Дня Победы Александр Афанасьевич принимает заслуженные поздравления от оркестра МЧС.

«Очень приятно. Так хочется жить ещё», – поделился Александр Ломако, ветеран Великой Отечественной войны.

О минувших временах Александру Афанасьевичу напоминают боевые награды: медали «За отвагу», «Боевые заслуги», Орден Отечественной войны 1-й степени. Его вклад в Победу помнит и чтит фонд Владимира Шаманова «Защитники Отечества», Росгвардия и Юнармия. Они устроили для ветерана праздник прямо во дворе его дома.

«В моей семье по всем веткам родового древа есть прадеды, которые воевали и отдавали свои жизни за победу. Именно поэтому для меня сегодняшнее мероприятие очень личное и важное событие», – отметил председатель попечительского совета Фонда В.А. Шаманова «Защитники Отечества» Артем Шамков.

Александр Афанасьевич отложил костыли в сторону и все 10 минут гордо приветствовал гостей. Воинские традиции для ветерана превыше почтенного возраста.

Катунь24