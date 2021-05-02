Катунь24: «Здесь можно найти все»: в Алтайском крае дали старт туристическому сезону

Официальное открытие проходит сегодня, 1 мая 2021 года, на ежегодном празднике «Цветение маральника» на территории комплекса «Бирюзовая Катунь».

Фото: Катунь 24

С официальным началом туристического сезона в Алтайском крае всех приехавших на «Цветение маральника» поздравил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Здесь можно найти все: и экстрим, и спокойный отдых, и спортивные развлечения, и уют – всё это есть у нас, в Алтайском крае. На карте достопримечательностей России мы занимаем особое место», – отметил Виктор Томенко.

Губернатор считает, что Алтайский край может дополнить список чудес света прилетающими на зимовку лебедями, Малиновым озером и другими природными достопримечательностями. Также он подчеркнул, что в 2021 году туристическая отрасль получит особую поддержку после пандемийного 2020 года.

Праздник «Цветение маральника» проходит в 2021 году уже в 8 раз. Жители и гости Алтайского края уже оценили выступление флйбордистов, экстримальное шоу в формате гидроцирка, ярмарку региональной кухни, активно посещают фотозоны и фестивальные площадки

Катунь24