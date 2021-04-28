На отрезке Объездной дороги протяженностью 450 м — от ул. Власихинская до путепровода — с 26 по 30 апреля будут проводиться ремонтные работы по укладке асфальтобетонного покрытия локальных участков, сообщает минтранс Алтайского края. На...