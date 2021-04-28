Катунь24: #хочунак24 2021: выпуск № 1
Катунь24: Как будут работать образовательные учреждения Алтайского края в майские праздники? Поясняет Минобрнауки
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