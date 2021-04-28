Катунь24: +79: оперштаб сообщил о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 35 пациентов, умерло 9 человек, от COVID-19 – 8.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 49 345 человек, в т.ч. 3384 ребёнка. Выздоровели всего 44 195 (+35) человек. Умерло 2 936 (+ 9) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 041 (+ 8) человек; иные причины смерти – 895 (+1) человека.

По состоянию на 26 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 958 человек.

Кроме этого, 227 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 220, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 78.

Минздравом края развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 606-958-227=421.

6 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

48 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 79 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 24, Бийск – 11, Рубцовск – 9, Бийский район – 6, Камень-на-Оби, Волчихинский, Локтевский, Первомайский районы – по 3 заболевших, Заринск, Славгород, Алтайский, Павловский, Тальменский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Ельцовский, Крутихинский, Новичихинский, Панкрушихинский, Смоленский, Солтонский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17 460, Алейск – 765, Алейский район — 302, Алтайский район — 184, Баевский район – 134, Белокуриха — 292, Бийск — 4091, Бийский район – 466, Благовещенский район — 645, Бурлинский район – 355, Быстроистокский район — 103, Волчихинский район – 373, Егорьевский район — 279, Ельцовский район — 41, Завьяловский район – 270, Залесовский район — 285, Заринск — 1374, Заринский район – 203, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 555, Зональный район – 225, Калманский район — 459, Камень-на-Оби — 464, Каменский район – 268, Ключевский район — 286, Косихинский район — 220, Красногорский район – 68, Краснощековский район — 231, Крутихинский район – 227, Кулундинский район — 653, Курьинский район — 253, Кытмановский район – 162, Локтевский район — 684, Мамонтовский район — 300, Михайловский район – 573, Немецкий национальный район — 309, Новичихинский район – 289, Новоалтайск — 1397, Павловский район — 625, Панкрушихинский район – 119, Первомайский район — 882, Петропавловский район – 188, Поспелихинский район — 677, Ребрихинский район — 465, Родинский район – 343, Романовский район — 164, Рубцовск — 3545, Рубцовский район – 496, Славгород — 1181, Смоленский район — 238, Советский район – 148, Солонешенский район — 109, Солтонский район — 142, Суетский район – 34, Табунский район — 227, Тальменский район — 798, Тогульский район – 264, Топчихинский район — 398, Третьяковский район — 180, Троицкий район – 282, Тюменцевский район — 154, Угловский район — 174, Усть-Калманский район – 196, Усть-Пристанский район — 214, Хабарский район — 146, Целинный район – 214, Чарышский район — 129, Шелаболихинский район – 212, Шипуновский район — 461, Яровое – 615.

Из общего числа заболевших 483 случая – завозные, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 30 197 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 49 345 заболевших: 12 919 – у больных внебольничной пневмонией, 28 583 – у заболевших ОРВИ, в 7843 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 387 615 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 133,66 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 1075 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1133 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 250 587 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

По состоянию на утро 26.04.2021 года прививается 173 802 (+ 389) человека, в том числе: 74 626 человек получили первую прививку; 99 176 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24