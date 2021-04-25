Катунь24: «Зарядили своей любовью»: Ольга Бузова выступила в Барнаульском ТРЦ

Телеведущая поделилась в своём аккаунте в Instagram видеоотрывком встречи с жителями города.

Фото: instagram.com/buzova86

По пути на встречу певица встала в пробку, однако это не сбавило восторга горожан от встречи с поп-звездой: они с удовольствием делились видео и фотографиями с автограф-сессии в социальных сетях. На видео заметно, что пришедшие посмотреть на звезду жители Барнаула практически полностью заняли все три этажа торгово-развлекательного центра. Во время встречи барнаульцам несколько раз напомнили о соблюдении масочного режима.

«Барнаул, как я счастлива была видеть вас, вы у меня лучшие! Так меня зарядили своей любовью, спасибо вам за такой тёплый приём!», – подписала видео Ольга Бузова.

В Барнаул ведущая и певица прилетела, чтобы провести промоакцию, которую организовала сеть магазинов косметики и парфюмерии «Л`Этуаль». Также Ольга Бузова пообщалась с пришедшими на праздник жителями города и исполнила танцевальные флешмобы под свои песни.

Кроме этого, Ольга Бузова встретилась с девочкой Дашей с диагозом ДЦП. Певица пообщалась с ней в неформальной обстановке в гримерке, поделилась своими серкетами успеха и энергетикой и подарила девочке автограф. Встречу организовал проект «Михутка» совместно с ТРЦ «Galaxy» и сетью магазинов «Летуаль».

«Теперь Даша еще больше хочет на сцену, она сильная, она обязательно справится со всеми недугами и обязательно зажгет свою звездочку на большой сцене!» , – пишет Михутка в своем Instagram-аккаунте.



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Катунь24