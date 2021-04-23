Катунь24: «Медики могут ошибаться»: глава алтайского Минздрава объяснил случайную прививку от ковида вместо вакцины от гепатита

Катунь24: «Медики могут ошибаться»: глава алтайского Минздрава объяснил случайную прививку от ковида вместо вакцины от гепатита23.04.2021
Об инциденте министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов упомянул на онлайн-конференции, прошедшей сегодня, 22 апреля 2021 года.
Фото: Инцидент Барнаул
Эпизод произошел в поликлинике барнаульской горбольницы № 12. Напомним, 30 марта 2021 года жительница Барнаула рассказала, что ее мужу вместо прививки от гепатита и дифтерии поставили вакцину от COVID-19.
«Медработники – тоже люди. Они тоже склонны и могут ошибаться, особенно в том ажиотаже, в котором им сейчас приходится работать», – сказал Дмитрий Попов.
Министр также подчеркнул, что проверка ещё не завершена. Сейчас расследование произошедшего продолжается в горбольнице, его планируют завершить на следующей неделе. Кроме того, медики также исследуют, какая именно прививка все-таки была сделана барнаульцу.