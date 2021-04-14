Катунь24: 82 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за сутки

Выздоровело 77 пациентов, умерло 11 человек, от COVID-19 – 11.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 48 287 человек, в т.ч. 3 319 детей. Выздоровели всего 43 280 (+77) человек. Умерло 2 837 (+11) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 951 (+11) человек; иные причины смерти – 886 (+0) человек.

По состоянию на 13 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 914 человек.

Кроме этого, 319 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 212, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 84.

Минздравом края развернуто 1 696 коек, к кислороду имеют подключение 1 398, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 696-925-319=452.

16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

119 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 82 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 21, Бийск – 13, Рубцовск – 12, Новоалтайск, Бийский район – по 5 заболевших, Павловский район – 4, Зональный, Рубцовский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Алтайский, Кулундинский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Заринск, Благовещенский, Егорьевский, Кытмановский, Немецкий национальный, Первомайский, Солтонский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17 148, Алейск — 748, Алейский район — 301, Алтайский район — 176, Баевский район — 134, Белокуриха — 286, Бийск — 3951, Бийский район — 417, Благовещенский район — 629, Бурлинский район — 345, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 362, Егорьевский район — 272, Ельцовский район — 39, Завьяловский район — 268, Залесовский район — 282, Заринск — 1354, Заринский район — 199, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 549, Зональный район — 221, Калманский район — 448, Камень-на-Оби — 445, Каменский район — 266, Ключевский район — 278, Косихинский район — 218, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 228, Крутихинский район — 217, Кулундинский район — 644, Курьинский район — 249, Кытмановский район — 160, Локтевский район — 667, Мамонтовский район — 299, Михайловский район — 564, Немецкий национальный район — 302, Новичихинский район — 283, Новоалтайск — 1381, Павловский район — 606, Панкрушихинский район — 115, Первомайский район — 875, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 659, Ребрихинский район — 461, Родинский район — 340, Романовский район — 163, Рубцовск — 3427, Рубцовский район — 490, Славгород — 1172, Смоленский район — 223, Советский район — 138, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 140, Суетский район — 31, Табунский район — 224, Тальменский район — 792, Тогульский район — 262, Топчихинский район — 392, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 279, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 173, Усть-Калманский район — 189, Усть-Пристанский район — 211, Хабарский район — 136, Целинный район — 212, Чарышский район — 126, Шелаболихинский район — 211, Шипуновский район — 451, Яровое – 605.

Из общего числа заболевших 478 случаев – завозные, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 29 399 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 48 287 заболевших: 12 753 – у больных внебольничной пневмонией, 27 745 – у заболевших ОРВИ, в 7789, случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 348 504 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 142,05 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 3006 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3244 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 181 137 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 13.04.2021 года прививается 129 526 (+ 3 101) человек, в том числе: 54 125 (+2 583) человек получили первую прививку; 75 401 (+518) человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24