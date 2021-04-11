Катунь24: 85 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за сутки

Выздоровело 92 пациента, умерло 12 человек, от COVID-19 — 12.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 48 041 человек, в т.ч. 3 303 ребёнка. Выздоровели всего 43 100 (+92) человек. Умерло 2 803 (+12) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 917 (+12) человек; иные причины смерти – 886 (+0) человек.

По состоянию на 10 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 924 человека.

Кроме этого, 294 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 216, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 85.

Минздравом края развернуто 1 696 коек, к кислороду имеют подключение 1 398, с ИВЛ – 286. Резервных коек: 1 696-924-294=478.

11 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

324 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 85 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 26, Бийск – 11, Рубцовск – 10, Кулундинский район – 6, Бийский район – 5, Алейск, Новоалтайск, Славгород, Табунский район –по 3 заболевших, Камень-на- Оби, Волчихинский, Завьяловский, Залесовский, Зональный, Ключевской, Михайловский, Новичихинский, Павловский, Родинский, Романовский, Тогульский,Топчихинский, Чарышский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17079, Алейск — 747, Алейский район — 299, Алтайский район — 176, Баевский район — 134, Белокуриха — 285, Бийск — 3917, Бийский район — 409, Благовещенский район — 624, Бурлинский район — 345, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 362, Егорьевский район — 270, Ельцовский район — 38, Завьяловский район — 267, Залесовский район — 282, г. Заринск — 1351, Заринский район — 199, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 549, Зональный район — 218, Калманский район — 442, Камень-на-Оби — 439, Каменский район — 265, Ключевский район — 277, Косихинский район — 218, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 228, Крутихинский район — 216, Кулундинский район — 639, Курьинский район — 249, Кытмановский район — 159, Локтевский район — 667, Мамонтовский район — 298, Михайловский район — 558, Немецкий национальный район — 300, Новичихинский район — 283, Новоалтайск — 1376, Павловский район — 599, Панкрушихинский район — 115, Первомайский район — 871, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 646, Ребрихинский район — 461, Родинский район — 340, Романовский район — 163, Рубцовск — 3395, Рубцовский район — 487, Славгород — 1171, Смоленский район — 223, Советский район — 138, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 137, Суетский район — 31, Табунский район — 222, Тальменский район — 792, Тогульский район — 262, Топчихинский район — 389, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 279, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 173, Усть-Калманский район — 189, Усть-Пристанский район — 210, Хабарский район — 132, Целинный район — 212, Чарышский район — 124, Шелаболихинский район — 211, Шипуновский район — 449, Яровое – 601.

Из общего числа заболевших 477 случаев – завозные, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 29209 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 48041 заболевших: 12684 – у больных внебольничной пневмонией, 27577 – у заболевших ОРВИ, в 7780 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1342143 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 144,38 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3745 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4048 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 151 257 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 10.04.2021 года прививается 123 722 (+ 2 762) человека, в том числе: 49 169 (+2 219) человек получили первую прививку; 74 553 (+543) человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24