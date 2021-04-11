Катунь24: 83 заболели, 12 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 9 апреля

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 83 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 56 пациентов, умерло 12 человек, от COVID-19 – 12.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 47 956 человек, в т.ч. 3 298 детей. Выздоровели всего 43 008 (+56) человек. Умерло 2 791 (+12) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 893 (+12) человека; иные причины смерти – 886 (+0) человек.

По состоянию на 9 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 953 человека.

Кроме этого, 305 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 217, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 88.

Минздравом края развернуто 1 716 коек, к кислороду имеют подключение 1 418, с ИВЛ – 286. Резервных коек: 1 716-953-305=458.

8 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

273 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 83 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 23, Бийск – 12, Рубцовск, Поспелихинский район – по 6 заболевших, Новоалтайск, Кулундинский район – по 5 заболевших, Яровое, Локтевский район – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Калманский район – по 3 заболевших, Кытмановский, Родинский, Табунский районы – по 2 заболевших, Волчихинский, Егорьевский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Романовский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17 053, Алейск — 744, Алейский район — 299, Алтайский район — 176, Баевский район — 134, Белокуриха — 285, г. Бийск — 3906, Бийский район — 404, Благовещенский район — 624, Бурлинский район — 345, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 361, Егорьевский район — 270, Ельцовский район — 38, Завьяловский район — 266, Залесовский район — 281, Заринск — 1351, Заринский район — 199, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 549, Зональный район — 217, Калманский район — 442, Камень-на-Оби — 438, Каменский район — 265, Ключевский район — 276, Косихинский район — 218, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 228, Крутихинский район — 216, Кулундинский район — 633, Курьинский район — 249, Кытмановский район — 159, Локтевский район — 667, Мамонтовский район — 298, Михайловский район — 557, Немецкий национальный район — 300, Новичихинский район — 282, Новоалтайск — 1373, Павловский район — 598, Панкрушихинский район — 115, Первомайский район — 871, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 646, Ребрихинский район — 461, Родинский район — 339, Романовский район — 162, Рубцовск — 3385, Рубцовский район — 487, Славгород — 1168, Смоленский район — 223, Советский район — 138, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 137, Суетский район — 31, Табунский район — 219, Тальменский район — 792, Тогульский район — 261, Топчихинский район — 388, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 279, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 173, Усть-Калманский район — 189, Усть-Пристанский район — 210, Хабарский район — 132, Целинный район — 212, Чарышский район — 123, Шелаболихинский район — 211, Шипуновский район — 448, Яровое – 601.

Из общего числа заболевших 475 случаев – завозные, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 29 144 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 47 956 заболевших: 12 671 – у больных внебольничной пневмонией, 27 514 – у заболевших ОРВИ, в 7771 случае – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 338 398 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 143,98 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 3637 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3906 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 143 517 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины «Гам-Ковид-Вак» для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-, для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 09.04.2021 года прививается 120 960 (+ 5 047) человек, в том числе: 46 950 (+4 191) человек получили первую прививку; 74 010 (+856) человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24