Катунь24: 87 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 132 пациента, умерло 11 человек, от COVID-19 – 11.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 47 696 человек, в т.ч. 3 286 детей. Выздоровели всего 42 754 (+132) человека. Умерло 2 757 (+11) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 871 (+11) человек; иные причины смерти – 886 (+0) человек.

По состоянию на 6 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 005 человек.

Кроме этого, 309 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 243, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 96.

Минздравом края развернута 1 991 койка, к кислороду имеют подключение 1 554, с ИВЛ – 301. Резервных коек: 1 991-1 005-309=677.

12 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 195 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 87 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 26, Рубцовск – 11, Бийск – 10, Павловский район – 4, Новоалтайск, Бийский, Благовещенский, Зональный, Солтонский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Яровое, Топчихинский район – по 2 заболевших, Алейск, Славгород, Алейский, Калманский, Крутихинский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Смоленский, Троицкий районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16 980, Алейск — 742, Алейский район — 299, Алтайский район — 175, Баевский район — 134, Белокуриха — 285, Бийск — 3871, Бийский район — 398, Благовещенский район — 620, Бурлинский район — 345, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 360, Егорьевский район — 269, Ельцовский район — 38, Завьяловский район — 266, Залесовский район — 281, Заринск — 1348, Заринский район — 198, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 548, Зональный район — 217, Калманский район — 434, Камень-на-Оби — 432, Каменский район — 264, Ключевский район — 275, Косихинский район — 218, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 228, Крутихинский район — 215, Кулундинский район — 623, Курьинский район — 248, Кытмановский район — 157, Локтевский район — 658, Мамонтовский район — 297, Михайловский район — 555, Немецкий национальный район — 298, Новичихинский район — 282, Новоалтайск — 1363, Павловский район — 587, Панкрушихинский район — 115, Первомайский район — 870, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 637, Ребрихинский район — 461, Родинский район — 334, Романовский район — 160, Рубцовск — 3363, Рубцовский район — 486, Славгород — 1163, Смоленский район — 223, Советский район — 138, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 134, Суетский район — 31, Табунский район — 213, Тальменский район — 792, Тогульский район — 260, Топчихинский район — 385, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 278, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 172, Усть-Калманский район — 189, Усть-Пристанский район — 210, Хабарский район — 132, Целинный район — 212, Чарышский район — 123, Шелаболихинский район — 211, Шипуновский район — 448, Яровое – 594.

Из общего числа заболевших 475 случаев – завозные, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 28 946 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 47 696 заболевших: 12 588 – у больных внебольничной пневмонией, 27 347 – у заболевших ОРВИ, в 7761 случае – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 326 998 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 145,67 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 2782 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2996 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 135 717 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины «Гам-Ковид-Вак» для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 06.04.2021 года прививается 107 174 (+3 045) человека, в том числе: 36 171 (+1 880) человек получили первую прививку; 71 003 (+1 165) человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24