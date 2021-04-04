Катунь24: 8 алтайских спортсменов стали кандидатами на участие в Олимпиаде в Токио

В олимпийский список вошли 1125 человек. 25 марта 2021 года исполком Олимпийского комитета России уже утвердил общий объём финансирования подготовки спортсменов к Олимпийским играм и обеспечения их участия в этих соревнованиях.

Фото: pixabay.com

О включении алтайских спортсменов в список потенциальных участников соревнований сообщает «Алтайский спорт» со ссылкой на слова директора Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Владимира Альта. На данный момент в списке более тысячи человек, однако, большая часть спортсменов, вошедшая в него, не попадёт на Олимпиаду.

«Список формируется на основании данных федераций по видам спорта для того, чтобы Олимпийский комитет России открыл финансирование подготовки к соревнованиям. Могут появиться и новые фамилии. Их мы можем узнать и раньше — из списков, которые будут в разное время утверждаться спортивными федерациями после проведения ими контрольных отборочных стартов к Олимпиаде. Например, российских участников олимпийских соревнований по плаванию мы можем узнать уже 9 апреля, когда закончится чемпионат России в Казани», – пояснил Владимир Альт.

Алтайский край в списке кандидатов представляют Александр Дьяченко и Ирина Андреева (гребля на байдарках и каноэ), Юрий Клопцов, Полина Миллер и Сергей Шубенков (лёгкая атлетика), Илья Сибирцев (плавание), Сергей Каменский (пулевая стрельба) и Виталий Щур (греко-римская борьба). Единого универсального правила для отбора в национальную сборную на Олимпиаду не существует. Так для представителей одних видов спорта решающим фактором становится победа с определённым результатом на чемпионате страны, для других – международный рейтинг, для третьих – решение тренерского совета.

Окончательный список российских спортсменов-участников токийской Олимпиады вероятно станет известен в июне 2021 года.

Катунь24