Катунь24: 8,5 миллиардов рублей получит Алтайский край на развитие медицины

Об этом заявил губернатор региона Виктор Томенко во время беседы с журналистами.

Напомним, сегодня, 11 сентября 2021 года, Алтайский край посетил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором края он посетил ряд медицинских учреждений, в том числе Алтайский краевой наркологический диспансер.

В ходе рабочей встречи Виктор Томенко и Михаил Мурашко обсудили реализацию специализированной высокотехнологичной помощи, в частности реабилитационной, направленной на быстрое восстановление и снижение уровня инвалидности, и наркологической, которая, по словам министра, очень важна для населения.

«По статистике 5,3 % смертей связано с алкоголем. И наркологическая служба, формирование профилактического направления является особо актуальным», – отметил Михаил Мурашко.

Во время беседы с журналистами губернатор края заявил, что на совершенствование и развитие современной медицинской помощи в Алтайском крае выделено около 8,5 млрд рублей.

«200 миллионов – это краевые деньги, остальное – федеральные средства, которые без сомнения являются важнейшей, существенной поддержкой, помощью», – заявил Виктор Томенко.



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