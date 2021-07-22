Катунь24: 80 тысяч жителей Алтайского края не смогут выехать из России

Санкции на них накладываются из-за накопленных долгов, в том числе из-за невыплаченных алиментов.

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Запрет на выезд за пределы страны, если у человека имеется долг свыше 10 тысяч рублей по оплате жилищно-коммунальных услуг, алиментам, кредитам и другим платежам, – одна из самых часто применяемых мер взыскания долгов, сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю. Кроме того, в эту категорию попадают те граждане, которые должны исполнить требования неимущественного характера, например, по принудительному сносу незаконного строения, освобождению земельного участка.

В Алтайском крае за неуплату долгов ограничены в праве выезда за пределы страны 80 тысяч граждан. 12 тысяч из них – должники по алиментам.

Узнать о наличии задолженности можно на сайте УФССП России по Алтайскому краю (Банк данных исполнительных производств) либо воспользоваться сервисом на портале «Госуслуги».

Катунь24