Катунь24: 83 заболели, 8 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 28 апреля

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 83 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 71 пациент, умерло 8 человек, от COVID-19 – 5.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 49 509 человек, в т.ч. 3 396 детей. Выздоровели всего 44 370 (+ 71) человек. Умерло 2 951 (+ 8) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 052 (+ 5) человека; иные причины смерти – 899 (+ 3) человек.

По состоянию на 28 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 918 человек.

Кроме этого, 220 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 227, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 83.

Минздравом края развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 606-918-220=468.

5 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

87 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 83 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 24, Бийск – 10, Рубцовск – 8, Камень-на-Оби, Бийский, Крутихинский, Поспелихинский, Рубцовский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Зональный, Кулундинский, Третьяковский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Славгород, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, ЗАТО Сибирский, Ключевский, Косихинский, Курьинский, Михайловский, Новичихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Тюменцевский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17 515, Алейск — 765, Алейский район — 302, Алтайский район — 184, Баевский район — 134, Белокуриха — 292, Бийск — 4110, Бийский район — 474, Благовещенский район — 646, Бурлинский район — 356, Быстроистокский район — 103, Волчихинский район — 376, Егорьевский район — 281, Ельцовский район — 41, Завьяловский район — 270, Залесовский район — 285, Заринск — 1374, Заринский район — 203, ЗАТО Сибирский — 81, Змеиногорский район — 556, Зональный район — 227, Калманский район — 459, Камень-на-Оби — 467, Каменский район — 273, Ключевский район — 287, Косихинский район — 221, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 230, Кулундинский район — 655, Курьинский район — 255, Кытмановский район — 162, Локтевский район — 685, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 574, Немецкий национальный район — 309, Новичихинский район — 290, Новоалтайск — 1399, Павловский район — 628, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 882, Петропавловский район — 188, Поспелихинский район — 684, Ребрихинский район — 466, Родинский район — 344, Романовский район — 165, Рубцовск — 3561, Рубцовский район — 502, Славгород — 1182, Смоленский район — 238, Советский район — 149, Солонешенский район — 109, Солтонский район — 142, Суетский район — 34, Табунский район — 227, Тальменский район — 798, Тогульский район — 264, Топчихинский район — 398, Третьяковский район — 182, Троицкий район — 282, Тюменцевский район — 155, Угловский район — 174, Усть-Калманский район — 196, Усть-Пристанский район — 214, Хабарский район — 146, Целинный район — 214, Чарышский район — 131, Шелаболихинский район — 213, Шипуновский район — 462, Яровое – 620.

Из общего числа заболевших 484 случая – завозные, в т.ч. 198 – из-за рубежа; 30 321 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 49 509 заболевших: 12 948 – у больных внебольничной пневмонией, 28 704 – у заболевших ОРВИ, в 7857 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 393 260 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 130,89 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 3089 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3335 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 250 587 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 28.04.2021 года прививается 181 834 (+ 4 267) человека, в том числе: 75 101 человек получили первую прививку; 106 733 человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24