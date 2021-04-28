Катунь24: 81 новый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за прошедшие сутки

Выздоровело 104 пациента, умерло 7 человек, от COVID-19 – 6.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 49 426 человек, в т.ч. 3392 ребёнка. Выздоровели всего 44 299 (+104) человек. Умерло 2 943 (+ 7) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 047 (+ 6) человек; иные причины смерти – 896 (+1) человек.

По состоянию на 27 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 919 человек.

Кроме этого, 224 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 226, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 80.

Минздравом края развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 606-919-224=463.

5 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

69 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 81 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 31, Бийск – 9, Рубцовск – 8, Яровое, Бийский, Каменский районы – по 5 заболевших, Поспелихинский район – 4, Павловский, Рубцовский районы – по 3 заболевших, Волчихинский, Егорьевский районы – по 2 заболевших, Змеиногорский, Курьинский, Локтевский, Советский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17 491, Алейск — 765, Алейский район — 302, Алтайский район — 184, Баевский район — 134, Белокуриха — 292, Бийск — 4100, Бийский район — 471, Благовещенский район — 645, Бурлинский район — 355, Быстроистокский район — 103, Волчихинский район — 375, Егорьевский район — 281, Ельцовский район — 41, Завьяловский район — 270, Залесовский район — 285, Заринск — 1374, Заринский район — 203, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 556, Зональный район — 225, Калманский район — 459, Камень-на-Оби — 464, Каменский район — 273, Ключевский район — 286, Косихинский район — 220, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 227, Кулундинский район — 653, Курьинский район — 254, Кытмановский район — 162, Локтевский район — 685, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 573, Немецкий национальный район — 309, Новичихинский район — 289, Новоалтайск — 1397, Павловский район — 628, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 882, Петропавловский район — 188, Поспелихинский район — 681, Ребрихинский район — 465, Родинский район — 343, Романовский район — 164, Рубцовск — 3553, Рубцовский район — 499, Славгород — 1181, Смоленский район — 238, Советский район — 149, Солонешенский район — 109, Солтонский район — 142, Суетский район — 34, Табунский район — 227, Тальменский район — 798, Тогульский район — 264, Топчихинский район — 398, Третьяковский район — 180, Троицкий район — 282, Тюменцевский район — 154, Угловский район — 174, Усть-Калманский район — 196, Усть-Пристанский район — 214, Хабарский район — 146, Целинный район — 214, Чарышский район — 129, Шелаболихинский район — 212, Шипуновский район — 461, Яровое — 620.

Из общего числа заболевших 484 случая – завозные, в т.ч. 198 – из-за рубежа; 30 254 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 49 426 заболевших: 12 928 – у больных внебольничной пневмонией, 28 647 – у заболевших ОРВИ, в 7851 случае – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 390 171 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 131,05 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 2556 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2758 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 250 587 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 27.04.2021 года прививается 177 567 (+ 3 765) человек, в том числе: 74 872 человека получили первую прививку; 102 695 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24