Катунь24: 80 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае за сутки

Выздоровело 90 пациентов, умерло 8 человек, от COVID-19 – 8.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 49 189 человек, в т.ч. 3373 ребёнка. Выздоровели всего 44 115 (+90) человек. Умерло 2 921 (+ 8) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 029 (+ 8) человек; иные причины смерти – 892 (+0) человека.

По состоянию на 24 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 905 человек. Кроме этого, 277 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 205, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 88.

Минздравом края развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 606-905-277=424. 8 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

96 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 80 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 27, Бийск – 13, Рубцовск – 9, Бийский район – 6, Локтевский, Смоленский районы – по 5 заболевших, Ключевской район – 3, Калманский, Советский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Змеиногорский, Зональный, Новичихинский, Угловский районы – по 1 заболевшему,

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17409, Алейск — 763, Алейский район — 302, Алтайский район — 182, Баевский район — 134, Белокуриха — 292, Бийск — 4066, Бийский район — 460, Благовещенский район — 645, Бурлинский район — 355, Быстроистокский район — 103, Волчихинский район — 367, Егорьевский район — 278, Ельцовский район — 40, Завьяловский район — 270, Залесовский район — 285, г. Заринск — 1371, Заринский район — 202, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 555, Зональный район — 225, Калманский район — 458, Камень-на-Оби — 461, Каменский район — 268, Ключевской район — 286, Косихинский район — 220, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 223, Кулундинский район — 653, Курьинский район — 252, Кытмановский район — 162, Локтевский район — 676, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 573, Немецкий национальный район — 309, Новичихинский район — 288, Новоалтайск — 1397, Павловский район — 615, Панкрушихинский район — 118, Первомайский район — 879, Петропавловский район — 188, Поспелихинский район — 677, Ребрихинский район — 465, Родинский район — 343, Романовский район — 164, Рубцовск — 3531, Рубцовский район — 496, Славгород — 1179, Смоленский район — 233, Советский район — 148, Солонешенский район — 109, Солтонский район — 141, Суетский район — 34, Табунский район — 227, Тальменский район — 796, Тогульский район — 263, Топчихинский район — 398, Третьяковский район — 180, Троицкий район — 282, Тюменцевский район — 154, Угловский район — 174, Усть-Калманский район — 196, Усть-Пристанский район — 214, Хабарский район — 146, Целинный район — 214, Чарышский район — 129, Шелаболихинский район — 212, Шипуновский район — 460, Яровое – 615.

Из общего числа заболевших 482 случая – завозные, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 30079 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 49189 заболевших: 12906 – у больных внебольничной пневмонией, 28449 – у заболевших ОРВИ, в 7834 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1384186 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 137,21 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3196 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3396 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 250 587 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 24.04.2021 года прививается 172 265 (+ 4 781) человек, в том числе: 74 534 (+ 271) человека получили первую прививку; 97 731 (+ 4 510) человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24