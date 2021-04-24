Катунь24: 83 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Алтайском крае

Выздоровело 76 пациентов, умерло 8 человек, от COVID-19 – 8.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 49 025 человек, в т.ч. 3 356 детей. Выздоровели всего 43 962 (+76) человека. Умерло 2 906 (+8) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 016 (+8) человек; иные причины смерти – 890 (+0) человек.

По состоянию на 22 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 874 человека.

Кроме этого, 332 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 193, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 87.

Минздравом края развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 606-874-332=400.

16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 93 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 83 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 27, Бийск — 12, Рубцовск, Бийский, Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Заринск, Яровое, Локтевский, Третьяковский районы – по 3 заболевших, Крутихинский, Советский, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Новичихинский, Суетский, Троицкий, Хабарский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17 357, Алейск — 762, Алейский район — 302, Алтайский район — 181, Баевский район — 134, Белокуриха — 291, г. Бийск — 4042, Бийский район — 451, Благовещенский район — 645, Бурлинский район — 355, Быстроистокский район — 103, Волчихинский район — 366, Егорьевский район — 278, Ельцовский район — 40, Завьяловский район — 270, Залесовский район — 285, Заринск — 1369, Заринский район — 202, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 550, Зональный район — 224, Калманский район — 455, г. Камень-на-Оби — 461, Каменский район — 268, Ключевский район — 282, Косихинский район — 220, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 223, Кулундинский район — 650, Курьинский район — 252, Кытмановский район — 162, Локтевский район — 670, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 571, Немецкий национальный район — 307, Новичихинский район — 286, Новоалтайск — 1395, Павловский район — 615, Панкрушихинский район — 118, Первомайский район — 878, Петропавловский район — 188, Поспелихинский район — 676, Ребрихинский район — 465, Родинский район — 343, Романовский район — 164, Рубцовск — 3515, Рубцовский район — 493, г. Славгород — 1178, Смоленский район — 228, Советский район — 145, Солонешенский район — 108, Солтонский район — 140, Суетский район — 34, Табунский район — 227, Тальменский район — 795, Тогульский район — 263, Топчихинский район — 398, Третьяковский район — 180, Троицкий район — 282, Тюменцевский район — 154, Угловский район — 173, Усть-Калманский район — 195, Усть-Пристанский район — 212, Хабарский район — 145, Целинный район — 213, Чарышский район — 128, Шелаболихинский район — 212, Шипуновский район — 459, Яровое – 613.

Из общего числа заболевших 482 случая – завозные, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 29 968 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 49 025 заболевших: 12 893 – у больных внебольничной пневмонией, 28 304 – у заболевших ОРВИ, в 7828 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 377 497 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 141,65 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 4061 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4368 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 250 587 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 22.04.2021 года прививается 163 276 (+ 4 662) человек, в том числе: 74 262 человека получили первую прививку; 89 014 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24