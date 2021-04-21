Катунь24: 86 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае

Выздоровело 59 пациентов, умерло 9 человек, от COVID-19 – 9.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 48 789 человек, в т.ч. 3 344 ребёнка. Выздоровели всего 43 737 (+59) человек. Умерло 2 885 (+9) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 999 (+9) человек; иные причины смерти – 886 (+0) человек.

По состоянию на 19 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 898 человек.

Кроме этого, 347 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 185, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 82.

Минздравом края развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 606-898-347=361.

21 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

101 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходит амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 86 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 20, Рубцовск – 18, Бийск – 12, Новоалтайск – 5, Поспелихинский район – 4, Егорьевский район – 3, Белокуриха, Заринск, Бийский, Зональный, Краснощековский, Петропавловский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Славгород, Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Суетский, Тальменский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17 287, Алейск — 756, Алейский район — 302, Алтайский район — 180, Баевский район — 134, Белокуриха — 291, Бийск — 4008, Бийский район — 440, Благовещенский район — 643, Бурлинский район — 350, Быстроистокский район — 103, Волчихинский район — 366, Егорьевский район — 278, Ельцовский район — 39, Завьяловский район — 270, Залесовский район — 284, Заринск — 1365, Заринский район — 202, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 549, Зональный район — 223, Калманский район — 453, Камень-на-Оби — 454, Каменский район — 266, Ключевский район — 279, Косихинский район — 220, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 218, Кулундинский район — 648, Курьинский район — 249, Кытмановский район — 162, Локтевский район — 667, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 570, Немецкий национальный район — 305, Новичихинский район — 285, Новоалтайск — 1392, Павловский район — 613, Панкрушихинский район — 116, Первомайский район — 878, Петропавловский район — 188, Поспелихинский район — 672, Ребрихинский район — 465, Родинский район — 343, Романовский район — 164, Рубцовск — 3491, Рубцовский район — 491, Славгород — 1177, Смоленский район — 228, Советский район — 140, Солонешенский район — 107, Солтонский район — 140, Суетский район — 33, Табунский район — 226, Тальменский район — 795, Тогульский район — 263, Топчихинский район — 396, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 281, Тюменцевский район — 153, Угловский район — 173, Усть-Калманский район — 192, Усть-Пристанский район — 212, Хабарский район — 143, Целинный район — 213, Чарышский район — 127, Шелаболихинский район — 211, Шипуновский район — 454, Яровое – 610.

Из общего числа заболевших 481 случай – завозной, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 29 785 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 48 789 заболевших: 12 855 – у больных внебольничной пневмонией, 28 119 – у заболевших ОРВИ, в 7815 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 367 303 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 144,30 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 1071 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1148 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 185 187 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 19.04.2021 года прививается 151 407 (+ 597) человек, в том числе: 70 397 человек получили первую прививку; 81 010 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24