Катунь24: 87 заболели, 6 умерли: статистика по коронавирусу в Алтайском крае на 18 апреля

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 72 пациента, умерло 6 человек, от COVID-19 — 6.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 48 703 человека, в т.ч. 3 342 ребёнка. Выздоровели всего 43 678 (+72) человек. Умерло 2 876 (+6) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 990 (+6) человек; иные причины смерти – 886 (+0) человек.

По состоянию на 18 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 889 человек.

Кроме этого, 334 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 201, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 85.

Минздравом края развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 606-889-334=383.

21 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

101 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 87 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 20, Рубцовск – 14, Бийский район – 8, Бийск, Благовещенский, Михайловский районы – по 4 заболевших, Заринский, Поспелихинский районы – по 3 заболевших, Белокуриха, Заринск, Яровое, Бурлинский, Кулундинский, Родинский, Хабарский районы- по 2 заболевших, Алейск, Калманский, Ключевской, Новичихинский, Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Троицкий,Чарышский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17267, Алейск — 756, Алейский район — 301, Алтайский район — 180, Баевский район — 134, Белокуриха — 289, Бийск — 3996, Бийский район — 438, Благовещенский район — 642, Бурлинский район — 350, Быстроистокский район — 103, Волчихинский район — 365, Егорьевский район — 275, Ельцовский район — 39, Завьяловский район — 270, Залесовский район — 284, Заринск — 1363, Заринский район — 202, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 549, Зональный район — 221, Калманский район — 453, Камень-на-Оби — 454, Каменский район — 266, Ключевский район — 279, Косихинский район — 220, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 229, Крутихинский район — 218, Кулундинский район — 648, Курьинский район — 249, Кытмановский район — 162, Локтевский район — 667, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 569, Немецкий национальный район — 304, Новичихинский район — 285, Новоалтайск — 1387, Павловский район — 612, Панкрушихинский район — 116, Первомайский район — 878, Петропавловский район — 186, Поспелихинский район — 668, Ребрихинский район — 465, Родинский район — 343, Романовский район — 164, Рубцовск — 3473, Рубцовский район — 491, Славгород — 1176, Смоленский район — 228, Советский район — 140, Солонешенский район — 107, Солтонский район — 140, Суетский район — 32, Табунский район — 226, Тальменский район — 794, Тогульский район — 263, Топчихинский район — 394, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 281, Тюменцевский район — 153, Угловский район — 173, Усть-Калманский район — 192, Усть-Пристанский район — 212, Хабарский район — 142, Целинный район — 213, Чарышский район — 127, Шелаболихинский район — 211, Шипуновский район — 454, Яровое – 610.

Из общего числа заболевших 481 случай – завозной, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 29722 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 48703 заболевших: 12838 – у больных внебольничной пневмонией, 28054– у заболевших ОРВИ, в 7811 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1366232 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 143,79 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2824 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3003 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 185 187 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 18.04.2021 года прививается 150 810 (+ 2 258) человек, в том числе: 69 947 человек получили первую прививку; 80 863 человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24