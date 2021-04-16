Катунь24: 85 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки

Выздоровело 60 пациентов, умерло 5 человек, от COVID-19 – 5.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 48 459 человек, в т.ч. 3 328 детей. Выздоровели всего 43 442 (+60) человека. Умерло 2 854 (+5) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 968 (+5) человек; иные причины смерти – 886 (+0) человек.

По состоянию на 15 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 909 человек.

Кроме этого, 312 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 204, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 86.

Минздравом края развернуто 1 696 коек, к кислороду имеют подключение 1 398, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 696-909-312=475.

15 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

129 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 85 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 25, Бийск — 13, Рубцовск — 9, Павловский район – 5, Петропавловский район — 4, Благовещенский, Поспелихинский районы — по 3 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Славгород, Бийский, Первомайский, Смоленский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Бурлинский, Косихинский, Краснощековский, Мамонтовский, Ребрихинский, Романовский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Хабарский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17 197, Алейск — 754, Алейский район — 301, Алтайский район — 176, Баевский район — 134, Белокуриха — 287, Бийск — 3977, Бийский район — 422, Благовещенский район — 634, Бурлинский район — 346, Быстроистокский район — 101, Волчихинский район — 362, Егорьевский район — 274, Ельцовский район — 39, Завьяловский район — 269, Залесовский район — 282, Заринск — 1355, Заринский район — 199, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 549, Зональный район — 221, Калманский район — 448, Камень-на-Оби — 449, Каменский район — 266, Ключевский район — 278, Косихинский район — 220, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 229, Крутихинский район — 217, Кулундинский район — 646, Курьинский район — 249, Кытмановский район — 160, Локтевский район — 667, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 565, Немецкий национальный район — 302, Новичихинский район — 284, Новоалтайск — 1383, Павловский район — 611, Панкрушихинский район — 115, Первомайский район — 877, Петропавловский район — 179, Поспелихинский район — 665, Ребрихинский район — 464, Родинский район — 340, Романовский район — 164, Рубцовск — 3444, Рубцовский район — 490, Славгород — 1175, Смоленский район — 226, Советский район — 140, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 140, Суетский район — 31, Табунский район — 224, Тальменский район — 792, Тогульский район — 263, Топчихинский район — 392, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 279, Тюменцевский район — 153, Угловский район — 173, Усть-Калманский район — 190, Усть-Пристанский район — 211, Хабарский район — 138, Целинный район — 212, Чарышский район — 126, Шелаболихинский район — 211, Шипуновский район — 453, Яровое – 608.

Из общего числа заболевших 481 случай – завозной, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 29 533 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 48 459 заболевших: 12 790 – у больных внебольничной пневмонией, 27 873 – у заболевших ОРВИ, в 7796 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 356 059 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 140,80 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 3867 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4177 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 185 187 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 15.04.2021 года прививается 138 773 (+ 5 203) человека, в том числе: 60 128 человек получили первую прививку; 78 645 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24