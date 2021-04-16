Катунь24: 87 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за сутки

Выздоровело 102 пациента, умерло 12 человек, от COVID-19 – 12.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 48 374 человека, в т.ч. 3 324 ребёнка. Выздоровели всего 43 382 (+102) человека. Умерло 2 849 (+12) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 963 (+12) человек; иные причины смерти – 886 (+0) человек.

По состоянию на 14 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 879 человек.

Кроме этого, 324 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 201, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 87.

Минздравом края развернуто 1 696 коек, к кислороду имеют подключение 1 398, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 696-879-324=493.

15 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

129 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 87 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 24, Бийск — 13, Рубцовск — 8, Алейск, Петропавловский район — по 4 заболевших, Яровое, Бийский, Поспелихинский районы — по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Благовещенский, Егорьевский, Кулундинский, Ребрихинский, Советский районы — по 2 заболевших, Заринск, Славгород, Быстроистокский, Завьяловский, Косихинский, Михайловский, Новичихинский, Смоленский, Тогульский, Хабарский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 17 172, Алейск — 752, Алейский район — 301, Алтайский район — 176, Баевский район — 134, Белокуриха — 286, Бийск — 3964, Бийский район — 420, Благовещенский район — 631, Бурлинский район — 345, Быстроистокский район — 101, Волчихинский район — 362, Егорьевский район — 274, Ельцовский район — 39, Завьяловский район — 269, Залесовский район — 282, Заринск — 1355, Заринский район — 199, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 549, Зональный район — 221, Калманский район — 448, Камень-на-Оби — 447, Каменский район — 266, Ключевский район — 278, Косихинский район — 219, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 228, Крутихинский район — 217, Кулундинский район — 646, Курьинский район — 249, Кытмановский район — 160, Локтевский район — 667, Мамонтовский район — 299, Михайловский район — 565, Немецкий национальный район — 302, Новичихинский район — 284, Новоалтайск — 1383, Павловский район — 606, Панкрушихинский район — 115, Первомайский район — 875, Петропавловский район — 175, Поспелихинский район — 662, Ребрихинский район — 463, Родинский район — 340, Романовский район — 163, Рубцовск — 3435, Рубцовский район — 490, Славгород — 1173, Смоленский район — 224, Советский район — 140, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 140, Суетский район — 31, Табунский район — 224, Тальменский район — 792, Тогульский район — 263, Топчихинский район — 392, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 279, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 173, Усть-Калманский район — 189, Усть-Пристанский район — 211, Хабарский район — 137, Целинный район — 212, Чарышский район — 126, Шелаболихинский район — 211, Шипуновский район — 452, Яровое – 608.

Из общего числа заболевших 480 случаев – завозные, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 29 462 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 48 374 заболевших: 12 772 – у больных внебольничной пневмонией, 27 808 – у заболевших ОРВИ, в 7794 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 352 192 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 140,51 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 3688 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3920 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 185 187 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 14.04.2021 года прививается 133 570 (+ 4 044) человек, в том числе 56 488 (+2 363) человек получили первую прививку; 77 082 (+1 681) человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24