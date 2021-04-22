Катунь24: +79: оперштаб сообщил о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 70 пациентов, умерло 5 человек, от COVID-19 – 5.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 48 942 человека, в т.ч. 3 352 ребёнка. Выздоровели всего 43 886 (+70) человек. Умерло 2 898 (+5) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 008 (+5) человек; иные причины смерти – 890 (+0) человек.

По состоянию на 21 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 877 человек.

Кроме этого, 323 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 184, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 84.

Минздравом края развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 606-877-323=406.

12 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

87 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 79 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 24, Бийск — 13, Рубцовск – 11, Шипуновский район – 4, Бийский, Курьинский, Советский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Кулундинский, Рубцовский районы – по 2 заболевших, Алейск, Заринск, Славгород, Благовещенский, Бурлинский, Залесовский, Калманский, Крутихинский, Немецкий национальный, Табунский, Топчихинский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: : Барнаул — 17 330, Алейск — 761, Алейский район — 302, Алтайский район — 180, Баевский район — 134, Белокуриха — 291, Бийск — 4030, Бийский район — 447, Благовещенский район — 644, Бурлинский район — 354, Быстроистокский район — 103, Волчихинский район — 366, Егорьевский район — 278, Ельцовский район — 40, Завьяловский район — 270, Залесовский район — 285, Заринск — 1366, Заринский район — 202, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 549, Зональный район — 223, Калманский район — 454, Камень-на-Оби — 460, Каменский район — 268, Ключевский район — 282, Косихинский район — 220, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 221, Кулундинский район — 650, Курьинский район — 252, Кытмановский район — 162, Локтевский район — 667, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 571, Немецкий национальный район — 307, Новичихинский район — 285, Новоалтайск — 1394, Павловский район — 615, Панкрушихинский район — 118, Первомайский район — 878, Петропавловский район — 188, Поспелихинский район — 672, Ребрихинский район — 465, Родинский район — 343, Романовский район — 164, Рубцовск — 3511, Рубцовский район — 493, Славгород — 1178, Смоленский район — 228, Советский район — 143, Солонешенский район — 108, Солтонский район — 140, Суетский район — 33, Табунский район — 227, Тальменский район — 795, Тогульский район — 263, Топчихинский район — 398, Третьяковский район — 177, Троицкий район — 281, Тюменцевский район — 154, Угловский район — 173, Усть-Калманский район — 193, Усть-Пристанский район — 212, Хабарский район — 144, Целинный район — 213, Чарышский район — 128, Шелаболихинский район — 212, Шипуновский район — 458, Яровое – 610.

Из общего числа заболевших 482 случая – завозные, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 29 906 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 48 942 заболевших: 12 881 – у больных внебольничной пневмонией, 28 236 – у заболевших ОРВИ, в 7825 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 373 436 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 140,47 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 3152 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3361 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 250 587 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 21.04.2021 года прививается 158 614 (+4 138) человек, в том числе: 72 661 человек получили первую прививку; 85 953 человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24