Катунь24: «Бессмертный полк» в 2021 году пройдет в России в онлайн-формате

Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева 19 апреля 2021 года.

Фото: Официальный сайт Алтайского края

Сопредседатель центрального штаба движения добавила, что в прошлом 2020 году поступило более 3 млн заявок на участие, в связи с чем трансляция продолжалась 20 дней. Поэтому организаторы приняли решение провести отдельные трансляции в каждом субъекте, чтобы шествие прошло в один день, сообщает ТАСС.

«Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих земляков. Трансляция начнется 9 мая в 15:00 по местному времени», – уточнила Елена Цунаева.

В традиционном формате акцию планируют провести 24 июня 2021 года. Именно в этот день в 1945 году в Москве на Красной площади прошел исторический Парад Победы в честь окончания Великой Отечественной войны.

Подача заявок на «Бессмертный полк-онлайн» уже началась на сайте акции. Те, кто уже разместил данные своих героев в прошлом году и не собирается вносить какие-то исправления, могут повторить свою уже одобренную заявку в шествии. Авторы одобренных заявок до 7 мая получат уведомление о том, когда именно покажут трансляцию с их близкими. Все пользователи по окончании шествия смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их родственников и друзей.

Катунь24