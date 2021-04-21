Катунь24: «Отфидбечить», «токс» и «человечек»: какие слова раздражают жителей Сибири на работе?

Специалисты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru провели опрос соискателей из Сибири и выяснили, какие слова и выражения больше всего раздражают людей в деловых коммуникациях.

Оказалось, что больше всего сибиряков бесят такие слова, как «человечек» (47 %), «отфидбечить» (45 %), «засинкаться» (43 %), «крайний» (в значении последний, 38 %) и «менеджерить» (29 %).

Также в список раздражающего сленга вошли слова «вкусный» (если речь идёт не о еде — например, вкусный дизайн), «апрувить», «челенджить», «импрувмент», «зафиналить», «асап» (как можно скорее), «чекнуть», «эджайл», «токсичный/токс», «ресёрч» и «проактивно».

Среди раздражающих фраз лидируют «припарковать вопрос/тему» (36 %), «референсы в аттаче» (34 %), «я вас услышал» (33 %), «я на колле» и «голосом поговорить» (по 31 %). Также коллег нервируют следующие фразы: «у нас есть консерн», «от слова «совсем», «ретроградный Меркурий» (как объяснение рабочих проблем), «с уважением к вам и вашему бизнесу!».

Всего в опросе приняли участие 2222 специалиста из 13 разных профобластей.

Катунь24